Extorsionan y roban $570 mil pesos a empleada en San Pedro

Una nueva situación de extorsión que terminó en un cuantioso robo se registró en San Pedro

A inicios de semana se presentó un caso similar. El nuevo robo ocurrió el jueves en la colonia Lomas del Valle.

El botín que se lograron apoderar los delincuentes fue de $570 mil pesos, $10 mil dólares, diversa joyería (entre anillos y objetos de oro) y cinco relojes de alta gama.

Los delincuentes lograron apoderarse de este motín después de hacer una llamada a la residencia, contesta una trabajadora doméstica y con engaños la convencen y le dicen que la persona que les llamaba era un doctor con quien los dueños de esa residencia tenían un adeudo y que lo tenían que pagar ya porque si no los dueños iban a ser acreedores a una multa.

Le dicen a la trabajadora que empiece a buscar dinero, pertenencias y objetos de valor para que se pudiera saldar la cuenta que era falsa.

Esta mujer logra reunir todo el botín y arriban hasta el domicilio dos personas a bordo de dos vehículos y al exterior les entrega todo este botín.

Comentarios