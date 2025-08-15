Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_5_1aeb0ad640
Nuevo León

Extorsionan y roban $570 mil pesos a empleada en San Pedro

Extorsionadores robaron $570 mil pesos, 10 mil dólares, joyería y relojes de lujo en una casa de San Pedro, tras engañar telefónicamente a la empleada doméstica

  • 15
  • Agosto
    2025

Una nueva situación de extorsión que terminó en un cuantioso robo se registró en San Pedro

A inicios de semana se presentó un caso similar. El nuevo robo ocurrió el jueves en la colonia Lomas del Valle.

El botín que se  lograron apoderar los delincuentes fue de $570 mil pesos, $10 mil dólares, diversa joyería (entre anillos y objetos de oro) y cinco relojes de alta gama.

Los delincuentes lograron apoderarse de este motín después de hacer una llamada a la residencia, contesta una trabajadora doméstica y con engaños la convencen y le dicen que la persona que les llamaba era un doctor con quien los dueños de esa residencia tenían un adeudo y que lo tenían que pagar ya porque si no los dueños iban a ser acreedores a una multa.

Le dicen a la trabajadora que empiece a buscar dinero, pertenencias y objetos de valor para que se pudiera saldar la cuenta que era falsa.

Esta mujer logra reunir todo el botín y arriban hasta el domicilio dos personas a bordo de dos vehículos y al exterior les entrega todo este botín.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

4d0d6f07_cd4f_4e19_81e4_13ef505cdbe6_63921c5c41
Reconoce Samuel García a operadores de transporte público
image_large_7_f45ef6dc5b
Completan interconexión de presa León al acueducto Cerro Prieto
MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
publicidad

Últimas Noticias

Gx_UW_wca_IAAK_667_34a0d08afa
Tigres arrastra una mala racha contra el América
jair_bolsonaro_3a455dea6b
Expresidente de Brasil sale de arresto para exámenes médicos
Guardia_Nacional_EUA_d0193648ca
Virginia envía miembros de Guardia Nacional a Washington
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
publicidad
×