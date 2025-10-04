Cerrar X
Nuevo León

Fallece bebé lesionado por colapso de barda ante fuertes lluvias

A través de redes sociales, el padre del menor dio a conocer el deceso del pequeño, quien permaneció más de una semana internado por las heridas sufridas

  • 04
  • Octubre
    2025

Tras varios días de lucha, algunos en estado crítico, el pequeño Glafiro Santiago Tamez Hinojosa, de apenas siete meses de edad, perdió la vida la mañana de este sábado 4 de octubre. 

Asi lo dio a conocer su padre, Glafiro Tamez por medio de redes sociales. 

"Mi hijo Glafiro Santiago Tamez Hinojosa ya descansa con Dios".

El menor había sido ingresado en un hospital después de ser arrastrado por la corriente durante las inundaciones registradas el pasado 25 de septiembre en el sur de Monterrey, cuando una fuerte corriente de agua derribó una barda de la colonia Catujanes e ingresó con fuerza a la vivienda donde el bebé se encontraba junto a su madre y su hermana, destruyendo parte del domicilio.

Aunque la niña de tres años también resultó herida, ya se reportó fuera de peligro.

Pese a los esfuerzos médicos, el menor no logró sobrevivir y murió este sábado.

El caso es uno que ha conmovido a la comunidad de Nuevo León, en donde múltiples personas expresaron sus bendiciones y apoyo solidario a la familia Tamez Hinojosa por medio de redes sociales.

Con información de Diana Leyva 


