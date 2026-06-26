Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer totalmente este caso que conmocionó a la población reynosense.

Inicio / Tamaulipas / Detienen a presunto implicado en ataque contra familia en Reynosa

Elementos de la Guardia Estatal detuvieron a una persona presuntamente relacionada con el ataque armado registrado esta semana en una vivienda de la colonia Loma Alta, en Reynosa, donde cuatro integrantes de una familia perdieron la vida.

Detienen a sospechoso tras labores de vigilancia y seguimiento

De acuerdo con información preliminar, el sospechoso fue localizado al poniente de la ciudad cuando viajaba en una camioneta Ford color dorado, vehículo que presuntamente habría sido utilizado para escapar del lugar de los hechos tras la agresión.

La captura fue resultado de labores de vigilancia y seguimiento apoyadas por el sistema de videovigilancia del C-5. Tanto el detenido como la unidad asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que continuará con las investigaciones para determinar su probable responsabilidad.

En el ataque fallecieron una mujer, sus dos hijas y uno de sus yernos; además, otra integrante de la familia resultó lesionada, mientras que tres menores de edad que se encontraban en la vivienda lograron salir ilesos.

Las investigaciones continúan abiertas

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer totalmente este caso que conmocionó a la población reynosense.