Familias defraudadas por Creare llevan exigencias a La Nacional

Para exigir a las autoridades de justicia que le den celeridad a las carpetas de investigación en contra de los socios de Creare Desarrollos, decenas de personas, que fueron presuntamente defraudadas por la inmobiliaria, se manifestaron este sábado a un costado de la Carretera Nacional.

Exigen avances en investigaciones por presunto fraude inmobiliario

El grupo de afectados se concentró en el camellón central y en uno de los carriles de circulación del kilómetro 202, a altura de la comunidad El Faisán.

Por momentos, la vialidad se vio trastocada, por lo que elementos de vialidad de Santiago tuvieron que resguardar la zona para evitar un percance.

Al lugar también acudieron elementos de la Guardia Nacional y de Fuerza Civil, quienes solo vigilaron a la distancia la protesta sin intervenir.

La principal demanda de los afectados es porque consideran que las carpetas de investigación no avanzan y siguen posponiendo las audiencias de los involucrados de los fraudes.

Aseguramiento de Aldea Sur antecede a la protesta

La manifestación se dio un día después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado realizara el aseguramiento al bien inmueble de Aldea Sur, cuya construcción está a cargo de la inmobiliaria Exitus Capital, que está ligada por sus socios con Creare.

El jueves, el municipio de Santiago logró suspender la construcción de Aldea Sur, al considerar que el proyecto de usos mixtos tenía relación directa con el megafraude inmobiliario.

Aldea Sur se construía en un predio de aproximadamente 40 mil metros cuadrados, en donde se tenía contemplado establecer 416 unidades de vivienda más locales comerciales, que nunca se desarrollaron.

En este fraude estarían involucrados Augusto Elías Barbosa y Alejandro “N”, quien se encuentra detenido en prisión preventiva justificada en el penal de Apodaca.

Los afectados por Creare ascienden a más de mil víctimas y se estima un daño económico por más de 3 mil millones de pesos.

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