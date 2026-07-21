Fan Fest se financió con boletos y patrocinios: Miguel Flores

El Gobierno de Nuevo León afirmó que los conciertos del Fan Fest de la FIFA 2026 se financiaron con la venta de boletos y patrocinios

Las presentaciones de artistas y grupos musicales que reunieron a miles de personas en el Fan Fest de la FIFA, realizado en el Parque Fundidora durante la Copa Mundial 2026, fueron financiadas con la venta de boletos y los patrocinios, aseguró el secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores.

El funcionario respondió a los cuestionamientos sobre la declaración realizada días antes por el gobernador Samuel García, quien afirmó en sus redes sociales que el Fan Fest tuvo un costo de cero pesos para el Estado.

“Todas las agrupaciones y todo eso se cubrió con las mismas ventas de boletos y los mismos patrocinios. Lo único en lo que se gastó es en lo que Nuevo León debe de gastar”, declaró Miguel Flores.

Aunque evitó precisar cuántos boletos se vendieron o qué porcentaje del evento fue cubierto mediante patrocinios, explicó que esa información será presentada posteriormente a través de los mecanismos de transparencia.

“En su momento se van a presentar los números y con mucho gusto platicamos de ellos cuando estén presentados, todo se tiene que ver a través de transparencia”, señaló.

Gobierno de Nuevo León asegura que el Fan Fest se financió con boletos y patrocinios

Flores aclaró que, si bien no hubo un gasto extraordinario para financiar el Fan Fest, el Estado sí realizó inversiones relacionadas con la organización del Mundial 2026, principalmente en infraestructura y obras públicas.

“El mismo Fan Fest tuvo, por supuesto que hubo algunos costos porque no voy a decir que no rehabilitamos infraestructura, que no hicimos nuevos parques, que no hicimos nuevas calles, que no se compraron inclusive algunos camiones, se aceleró la compra de ellos para que estuvieran antes, pero un tema de que el dinero se mal gastó para tener un Fan Fest, no; aseguro que no hubo nada de eso”, afirmó.

El Fan Festival de Monterrey ofreció una programación de más de 40 espectáculos y conciertos en vivo a lo largo de 40 días de actividades. La agenda incluyó presentaciones musicales diarias en el Escenario Live, además de cinco conciertos masivos estelares encabezados por Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme, Enrique Iglesias y Carín León.