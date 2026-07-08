Carín León dará 'silbatazo final' del FIFA Fan Fest™

El gobierno estatal invitó a la ciudadanía a preparar botas y sombrero para disfrutar del espectáculo, que iniciará a las 20:00 horas

El cantante Carín León será el encargado de cerrar con broche de oro al Fan Festival de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un concierto gratuito que se realizará el próximo 19 de julio en el Parque Fundidora, informó el gobierno de Nuevo León.

“El mejor Fan Fest de este Mundial se prepara para despedirse y cerrar con broche de oro y todo está listo para que la ciudadanía se ponga sus botas y sombrero y disfrute del gran concierto que ofrecerá Carín León”, informaron autoridades estatales.

El gobierno estatal invitó a la ciudadanía a preparar botas y sombrero para disfrutar del espectáculo, que iniciará a las 20:00 horas y marcará el cierre de las actividades del considerado "Mundial más Norteño".

“No olvides que la cita será el próximo domingo 19 de julio a las 20:00 horas en el Parque Fundidora, donde con sus grandes éxitos el cantante hará vibrar al público en una noche que promete cerrar con música, ambiente y gran celebración”, agregaron en la misiva.

Antes de la presentación del intérprete de música regional mexicana, los asistentes podrán vivir la emoción de la Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual será transmitida en las pantallas gigantes instaladas en el recinto.

Con éxitos como “Primera cita”, “Según Quién” y “La boda del huitlacoche”, Carín León promete ofrecer una noche de música y celebración para despedir el Fan Festival que durante el torneo reunió a más de un millón de aficionados.

La entrada al concierto será gratuita y estará sujeta al cupo disponible.

Además, quienes deseen una experiencia preferencial podrán adquirir boletos para las zonas VIP habilitadas para el evento.

Con este espectáculo, señalaron, Nuevo León concluirá las actividades del Fan Festival, uno de los principales espacios de convivencia para aficionados locales, nacionales e internacionales durante la celebración del Mundial 2026.