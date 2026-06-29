Fan Walk de Países Bajos pone a bailar a Monterrey

La oleada naranja pintó de alegría y música los alrededores del Gigante de Acero, demostrando que la pasión por el fútbol no entiende de fronteras.

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El Gigante de Acero se prepara para una auténtica fiesta de futbol, pero la verdadera previa se vive en las calles de la urbe regia.

Desde tempranas horas, los apasionados seguidores de la "Naranja Mecánica" se adueñaron del Parque Fundidora, transformando el icónico espacio en un vibrante epicentro de música, baile y color con la celebración del Fan Walk.

Ni siquiera el implacable termómetro de Monterrey, que este día alcanzó los 37 grados centígrados, logró frenar la energía de la afición europea.

Con camisetas, banderas y sombreros de un naranja encendido, los hinchas neerlandeses no solo mantuvieron el ritmo, sino que lograron contagiar su entusiasmo a los aficionados locales y transeúntes, poniendo a bailar a todo aquel que se cruzara en su camino.

La oleada naranja ha pintado de alegría y música los alrededores del Gigante de Acero, demostrando que la pasión por el fútbol no entiende de fronteras.

Esta marea de color y fiesta es solo el preámbulo del esperado encuentro entre las selecciones de Países Bajos y Marruecos, programado para este lunes a las 19:00 horas en el Estadio Monterrey.

A medida que se acerca la hora del silbatazo inicial, el contingente naranja avanza hacia el estadio, dejando claro que, gane quien gane en la cancha, ellos ya se adueñaron del ambiente en las tribunas y las calles regias.