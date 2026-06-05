Feria de la Paz lleva servicios y apoyo a familias de Escobedo

Con el objetivo de fortalecer el bienestar comunitario y promover entornos más seguros, el Gobierno de Escobedo, en coordinación con autoridades estatales y federales, llevó a cabo la Primera Edición de la Feria de la Paz, una estrategia enfocada en la atención de las causas que generan problemáticas sociales en las comunidades.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas dentro del Plan México, promovido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo propósito es acercar programas sociales, servicios asistenciales y mecanismos de participación ciudadana para contribuir a la construcción de entornos de convivencia pacífica.

Acercan servicios y programas a las familias

La jornada se desarrolló en la Unidad Deportiva de la colonia Nueva Esperanza, donde vecinos tuvieron acceso a diversos servicios de apoyo social brindados por dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Además de la atención directa a la comunidad, durante el evento se tomó protesta a ciudadanos que formarán parte de los nuevos Comités de Paz, organismos vecinales que tendrán la misión de promover la participación comunitaria y fortalecer la recuperación de espacios públicos en sus sectores.

Los integrantes de estos comités también colaborarán en la difusión de programas gubernamentales, el impulso de la cultura de la paz y la coordinación con autoridades para atender necesidades comunitarias.

Durante la jornada, el secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales Rodríguez, señaló que la Feria de la Paz representa una muestra del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno para generar condiciones de orden, tranquilidad y bienestar social.

“Estas son acciones encaminadas en lograr el bienestar social y con programas como Jóvenes que unen al barrio y la Entrega de Becas ‘Rita Cetina’ se trabaja para lograr paz social y dar soluciones a la comunidad”, indicó Canales Rodríguez.

El funcionario destacó que la estrategia busca atender de manera directa factores que influyen en la desintegración social, apostando por programas preventivos y acciones comunitarias que permitan fortalecer el tejido social.

Comités de Paz contribuirán a la recuperación de espacios públicos

Como parte de sus responsabilidades, los representantes vecinales trabajarán en iniciativas enfocadas en mejorar los espacios comunitarios y fomentar una mayor participación ciudadana en actividades que favorezcan la convivencia y el desarrollo de sus colonias.

Asimismo, colaborarán con autoridades municipales, estatales y federales para impulsar proyectos orientados a la prevención social y la construcción de comunidades más integradas.

Desde el Gobierno de Escobedo se reiteró que la paz duradera se construye mediante acciones que atiendan problemáticas como la marginación, la pobreza y la deserción escolar, factores que forman parte de las causas estructurales que afectan a diversos sectores de la población.

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