Invitan a universitarios a la primera Feria del Practicante

Con el objetivo de fortalecer la formación profesional de los jóvenes y facilitar su vinculación con el sector productivo, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo de Reynosa lanzó una invitación a estudiantes universitarios para participar en la primera Feria del Practicante, que se llevará a cabo este viernes en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo.

El evento se realizará en el gimnasio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y contará con la participación de más de 40 empresas de distintos rubros que ofertarán vacantes específicamente dirigidas a practicantes.

Diversas oportunidades ofrecidas hacia universitarios

De acuerdo con la dependencia municipal, las oportunidades estarán enfocadas en las carreras con mayor demanda en la localidad, lo que permitirá a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en el aula dentro de entornos laborales reales y adquirir experiencia profesional.

El secretario de Desarrollo Económico y del Empleo en Reynosa, Mauricio Treviño Garza, destacó la importancia de esta iniciativa y reiteró la invitación a los jóvenes universitarios.

“Este viernes tendremos la Feria del Practicante junto con el Servicio Nacional del Empleo. Nos están invitando a colaborar con ellos y con mucho gusto, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el gimnasio de la UAT, tendremos más de 40 empresas ofreciendo vacantes para practicantes”, expresó.

La Secretaría subrayó que este tipo de actividades contribuyen a facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, permitiéndoles generar experiencia previa que fortalezca su perfil profesional y amplíe sus oportunidades de empleo al concluir sus estudios.

Invitación a estudiantes

Finalmente, se exhortó a los universitarios interesados a acudir con la documentación necesaria y aprovechar esta oportunidad de vinculación directa con empresas establecidas en la ciudad.

