Nuevo León

Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026

Durante este evento se presentaron actividades deportivas en las disciplinas de taekwondo, box, lucha olímpica, gimnasia artística y futbol

  • 08
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Igualdad e Inclusión inauguró la Feria Deportiva de Centros Comunitarios, con el objetivo de crear conciencia sobre la práctica del deporte para el desarrollo personal y el fomento de la participación ciudadana, en el en el Macrocentro Comunitario Independencia de Monterrey.

De acuerdo con la titular Martha Herrera, la comunidad se puede fortalecer por medio del deporte.

"Vamos a hacer que nuestra comunidad crezca, yo voy a estar aquí para ustedes, voy a estar aquí para sus hijos, para sus hijas, para sus comunidades, yo tengo un compromiso que hago con ustedes, no les he fallado ni una sola vez, siempre voy a estar para ustedes, para escuchar las necesidades más apremiantes, los desafíos que viven ustedes, sobre todo mis mujeres, en todas sus casas, sus colonias", indicó.

Durante este evento se presentaron actividades deportivas en las disciplinas de taekwondo, box, lucha olímpica, gimnasia artística, gimnasia aérea, karate, ajedrez, fútbol, básquetbol, voleibol, crossfit, tenis de mesa, fitness y ritmos.

En esta feria deportiva se contó con la asistencia de más de 1,500 personas y representantes de los centros comunitarios Topo Chico, San Bernabé, Valle de la Esperanza, La Alianza, La Alianza Sector Q, Independencia, Sierra Ventana, Revolución Proletaria y La Estanzuela.

Desde 2016, esta Feria Deportiva busca fortalecer el desarrollo deportivo y la integración familiar. A lo largo de cinco ediciones, se presentó un incremento de partícipes en los centros comunitarios, debido a que pasaron de 700 a 8 mil beneficiados.

 


