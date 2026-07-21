FGR desmantela toma clandestina de hidrocarburo en Apodaca

La FGR ejecutó un cateo en Apodaca, sobre la carretera a Agua Fría, donde localizó e inhabilitó una toma clandestina de hidrocarburos

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su representación en Nuevo León, ejecutó una orden de cateo en un predio ubicado sobre la carretera rumbo a la comunidad de Agua Fría, en el municipio de Apodaca, donde fue localizada e inhabilitada una toma clandestina de hidrocarburo.

El operativo fue encabezado por un agente del Ministerio Público de la Federación, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial y personal de Servicios Periciales de la FGR, quienes realizaron las diligencias derivadas de una investigación por posibles delitos relacionados con el robo de combustible.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron una manguera de plástico de aproximadamente nueve metros, dos mangueras de alta presión, otra de 25 metros, una más de 50 metros de longitud y una válvula de conexión rápida, equipo que presuntamente era utilizado para la extracción ilegal de hidrocarburos.

Como parte del despliegue, personal de Seguridad Física de Pemex participó en la inhabilitación de la toma clandestina, mientras que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana brindaron seguridad perimetral durante el desarrollo del cateo.

El inmueble intervenido y todos los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con la integración de la carpeta de investigación para identificar y proceder contra quien o quienes resulten responsables de la sustracción o alteración de ductos.

Este operativo se suma a otras acciones realizadas en años anteriores en la zona de Agua Fría contra el robo de combustible.

Este nuevo hallazgo vuelve a poner bajo la lupa este sector de Apodaca, donde ya se han registrado operativos relacionados con el combate al llamado huachicol.