Localiza FGR tomas clandestinas de hidrocarburos en General Terán

Personal de Pemex realizó trabajos de reparación y mitigación de riesgos, mientras que las autoridades procedieron a destruir los tubos y válvulas ilegales

Autoridades federales aseguraron e inhabilitaron dos tomas clandestinas de hidrocarburos localizadas en un predio del municipio de General Terán, como parte de las acciones para combatir el robo de combustible en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el operativo se realizó tras la ejecución de una orden de cateo autorizada por un juez federal, en un terreno ubicado en un camino rural al norponiente de la carretera General Terán-California-Vaqueros.

La intervención fue encabezada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y técnicos especializados de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante la diligencia, las autoridades localizaron dos conexiones presuntamente utilizadas para la extracción ilegal de hidrocarburos de la red de ductos.

Como parte de las acciones de seguridad, personal de Pemex realizó trabajos de reparación y mitigación de riesgos, mientras que las autoridades procedieron a destruir los tubos y válvulas utilizados para operar las tomas clandestinas.

La infraestructura asegurada quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar la probable comisión de delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Aunque el fenómeno del robo de combustible suele asociarse principalmente con entidades del centro del país, Nuevo León ha registrado en los últimos años diversos aseguramientos relacionados con tomas clandestinas, particularmente en municipios atravesados por infraestructura estratégica de transporte de combustibles.