FIFA Fan Festival™ modifica actividades: aquí los nuevos horarios

El evento ajustó su programación tras afectaciones por lluvia y viento; conciertos fueron reprogramados y se mantienen transmisiones de partidos.

Las recientes lluvias registradas en la ciudad provocaron afectaciones en las instalaciones del FIFA Fan Festival™, lo que obligó a modificar la programación de actividades previstas para este sábado.

De acuerdo con el aviso emitido por los organizadores, las medidas fueron tomadas con el objetivo de priorizar la seguridad de los asistentes, luego de los daños ocasionados por la lluvia y el viento, particularmente en el Escenario Live.

Reprograman presentaciones musicales

Como parte de los ajustes, se informó que la presentación del grupo El Gran Silencio, programada originalmente para este sábado, no podrá llevarse a cabo debido a las condiciones en el escenario.

El concierto fue reprogramado para el próximo 2 de julio, mientras que la presentación de Costumbre se realizará el 7 de julio, según detallaron los organizadores.

Pese a estos cambios, se confirmó que las actividades previstas para el día siguiente se desarrollarán conforme al programa previamente anunciado.

Programación ajustada para este sábado

Las actividades del sábado 20 de junio se llevarán a cabo bajo un esquema modificado, que contempla principalmente la transmisión de encuentros deportivos.

El acceso al recinto se abrirá a las 17:00 horas, seguido de la transmisión del partido entre Ecuador y Curazao a las 18:00 horas, en el área denominada Food & Soul.

Más tarde, a las 22:00 horas, se proyectará el encuentro entre Túnez y Japón, también dentro del mismo espacio.

Los organizadores agradecieron la comprensión del público ante los cambios realizados y reiteraron que las decisiones responden a condiciones climatológicas que impactaron directamente la infraestructura del evento.