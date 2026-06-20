Haití y Turquía quedan fuera del Mundial FIFA 2026 ™

Haití y Turquía se convirtieron en las primeras selecciones eliminadas del Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ tras sumar su segunda derrota en fase de grupos

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ ya tiene a sus primeras selecciones eliminadas.

Haití y Turquía quedaron sin posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente ronda tras sufrir su segunda derrota consecutiva en la fase de grupos.

La selección haitiana fue la primera en despedirse del torneo al caer 3-0 frente a Brasil en Filadelfia.

El conjunto caribeño llegó al encuentro obligado a sumar, luego de haber perdido en su debut ante Escocia, pero volvió a quedarse sin puntos y consumó su eliminación.

De esta manera, Haití únicamente disputará un partido más en la competencia, cuando enfrente a Marruecos en la última jornada del grupo.

La participación marcó además su regreso a una Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 1974.

Horas más tarde, Turquía se convirtió en el segundo equipo eliminado tras perder 1-0 ante Paraguay.

Los sudamericanos resistieron gran parte del encuentro con un jugador menos luego de la expulsión de Miguel Almirón, pero aun así lograron quedarse con la victoria.

El conjunto otomano firmó una actuación decepcionante al no marcar un solo gol en sus primeros dos compromisos. En su presentación cayó 2-0 ante Australia y, con el revés frente a Paraguay, quedó sin opciones de avanzar a la siguiente fase.

Aunque Turquía logre vencer a Estados Unidos en la última fecha, ya no podrá alcanzar un lugar en la ronda de eliminación directa debido a que los criterios de desempate favorecen a australianos y paraguayos, que ya lo derrotaron en enfrentamientos directos.

Mientras Haití y Turquía se despiden prematuramente de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, otras selecciones que han sufrido derrotas abultadas todavía conservan posibilidades de clasificar, dependiendo de los resultados que obtengan en la última jornada de la fase de grupos.