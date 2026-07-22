Desinstalan Hospital Móvil tras operativo del FIFA Fan Festival

El Hospital Móvil del Parque Fundidora concluyó operaciones tras brindar 345 atenciones durante el FIFA Fan Festival y es retirado

El Hospital Móvil instalado al interior del Parque Fundidora fue retirado este martes luego de permanecer en funcionamiento durante los 41 días que se desarrolló el FIFA Fan Festival, como parte del operativo de atención médica implementado durante la justa deportiva.

Durante su periodo de operación, la unidad médica otorgó 345 atenciones a visitantes y asistentes al evento, incluyendo a 142 personas extranjeras que requirieron algún tipo de servicio de salud.

Más de 4 mil atenciones durante el operativo

Las atenciones realizadas en el Hospital Móvil formaron parte de un despliegue integral que permitió brindar un total de 4 mil 836 servicios médicos en diferentes puntos, entre ellos el Parque Fundidora, Parque del Agua, el Estadio Monterrey y diversos sitios turísticos.

El operativo estuvo activo durante los 41 días de actividades relacionadas con el FIFA Fan Festival, con el objetivo de garantizar atención oportuna a visitantes locales y extranjeros.

Reconocen coordinación entre instituciones

La secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, agradeció la colaboración de las instituciones que participaron en la estrategia de atención médica, especialmente el apoyo del Gobierno federal para la instalación y operación del Hospital Móvil.

La funcionaria destacó que el trabajo coordinado permitió atender de manera inmediata a quienes requirieron asistencia y señaló que, durante todo el periodo del Mundial, únicamente se realizaron 11 traslados hacia hospitales.

Principales atenciones médicas

Entre los principales casos atendidos durante la operación del Hospital Móvil se encontraron personas con lesiones por caídas, traumatismos, golpes de calor, descompensaciones por hipertensión arterial y diabetes mellitus, así como reacciones anafilácticas.

La unidad permitió contar con un espacio equipado para responder ante emergencias médicas dentro del recinto donde se concentraron miles de aficionados.

Marroquín Escamilla recibió al equipo del hospital encabezado por el doctor Luis Acosta y reconoció el esfuerzo realizado durante el desarrollo del evento deportivo.

La titular de Salud destacó la importancia de la colaboración del personal médico y operativo que participó en la atención de los asistentes, contribuyendo a que las actividades se desarrollaran con mayores condiciones de seguridad.