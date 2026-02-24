Podcast
presa_palo_blanco_728cb42124
Coahuila

Finaliza operativo de búsqueda de cocodrilos en presa Palo Blanco

Concluyen autoridades municipales la búsqueda de cocodrilos en la presa Palo Blanco de Ramos Arizpe, luego de no detectar más ejemplares tras la captura de uno

  • 24
  • Febrero
    2026

Autoridades municipales de Ramos Arizpe confirmaron la conclusión del operativo de búsqueda en la presa Palo Blanco, luego de que durante los últimos recorridos nocturnos no se detectara la presencia de otro ejemplar de cocodrilo, tras la captura de un reptil la semana pasada. 

El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, informó que el equipo especializado que permanecía en la zona determinó levantar el campamento después de no tener contacto con algún otro animal en las inmediaciones del cuerpo de agua. 

alejandro-farias.jpeg

Los monitoreos se realizaron durante las noches del viernes, sábado y domingo sin resultados adicionales. Aunque el operativo formal concluyó, Protección Civil y Bomberos mantendrán vigilancia permanente en el área y atenderán cualquier nuevo reporte de avistamiento para activar nuevamente los protocolos correspondientes. 

Las autoridades señalaron que el ejemplar capturado presentaba una marca de cautiverio, lo que refuerza la hipótesis de que fue introducido de manera irregular al embalse. 

El municipio indicó que se revisa si este hecho pudiera derivar en alguna sanción, aunque hasta el momento no se cuenta con información que permita identificar al posible propietario.

EH MARCA DE AGUA.jpg

En cuanto al acceso al lugar, González Farías precisó que la presa permanecerá cerrada al público el resto de la semana y será hasta el fin de semana cuando se determine su reapertura. Recordó que continúa la recomendación de no ingresar al cuerpo de agua, ya que históricamente se han registrado accidentes en ese espacio. 

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier avistamiento de fauna inusual y mantener las medidas de precaución mientras se normaliza la operación del área recreativa.


