Fiscalía investiga homicidio de trabajador del IMSS

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó avances en la investigación del hombre asesinado la mañana de este jueves en la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey.

De acuerdo con el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, el ataque ocurrió cerca de las 9:00 de la mañana, y desde las primeras horas los agentes ministeriales y peritos trabajan en la recolección de indicios en la zona.

“El Ministerio Público ya está recolectando indicios junto a servicios periciales. Tenemos información informal sobre la identidad, pero el proceso de identificación formal está en curso”, explicó Orozco.

El funcionario añadió que será en las próximas horas cuando se confirme oficialmente la identidad del hombre trabajador del IMSS, y se informe a los familiares.

Asimismo, detalló que la Agencia Estatal de Investigaciones se encuentra revisando las cámaras de seguridad cercanas al lugar del ataque, como parte del protocolo rutinario en los casos de homicidio.

“La ubicación de cámaras es una actividad que forma parte de las diligencias iniciales y ya se está llevando a cabo”, puntualizó el vicefiscal.

Incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social de Nuevo León ya ha condenado el ataque mientras continúan las labores periciales y la recopilación de evidencia que permita esclarecer el crimen.

