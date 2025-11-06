Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_72_bc51b28fe3
Nuevo León

Fiscalía investiga homicidio de trabajador del IMSS

Según el vicefiscal del MP, Luis Enrique Orozco, será en las próximas horas cuando se confirme oficialmente la identidad del hombre trabajador del IMSS.

  • 06
  • Noviembre
    2025

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó avances en la investigación del hombre asesinado la mañana de este jueves en la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey.

De acuerdo con el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, el ataque ocurrió cerca de las 9:00 de la mañana, y desde las primeras horas los agentes ministeriales y peritos trabajan en la recolección de indicios en la zona.

“El Ministerio Público ya está recolectando indicios junto a servicios periciales. Tenemos información informal sobre la identidad, pero el proceso de identificación formal está en curso”, explicó Orozco.

El funcionario añadió que será en las próximas horas cuando se confirme oficialmente la identidad del hombre trabajador del IMSS, y se informe a los familiares.

Asimismo, detalló que la Agencia Estatal de Investigaciones se encuentra revisando las cámaras de seguridad cercanas al lugar del ataque, como parte del protocolo rutinario en los casos de homicidio.

“La ubicación de cámaras es una actividad que forma parte de las diligencias iniciales y ya se está llevando a cabo”, puntualizó el vicefiscal.

Incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social de Nuevo León ya ha condenado el ataque mientras continúan las labores periciales y la recopilación de evidencia que permita esclarecer el crimen.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

tamaulipas_desaprecida_1_22ac155c95
Fiscal estatal da avances sobre muerte de familia en Reynosa
Whats_App_Image_2025_11_07_at_1_23_23_AM_d19472de47
Feminicida de Yaneli proyectaba imagen exitosa, pero era ludópata
tamaulipas_desaprecida_fa639d9325
Nueva desaparición de joven embarazada alarma a Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

tamaulipas_desaprecida_fa639d9325
Nueva desaparición de joven embarazada alarma a Reynosa
tamaulipas_desaprecida_1_22ac155c95
Fiscal estatal da avances sobre muerte de familia en Reynosa
Whats_App_Image_2025_11_06_at_4_01_25_PM_ec8129fa3d
Ruta Saltillo–Ramos: pasajeros exigen retirar camiones viejos
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
nl_aeropuerto_mty_muladar_ea6677a23e
Recibe Aeropuerto de Monterrey a turistas ¡con un 'muladar'!
rgvf_6f75f41b82
Deuda de $400 mil pesos, posible motivo del feminicidio de Yaneli
publicidad
×