IMSS responde a señalamientos por muerte de menor con picadura

De momento no se ha determinado una causa de muerte oficial, pues se espera a que la Fiscalía estatal lleve a cabo la autopsia de ley para definirla

Luego de que la familia del pequeño Mateo Misael realizó diversos señalamientos contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por su deceso, posiblemente a causa de una picadura de un insecto, la dependencia emitió una postura oficial para esclarecer los hechos.

En un mensaje, la doctora Laura Inés Peña Santamaría, encargada de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS Nuevo León, lamentó el sensible fallecimiento del menor y aclaró que el niño recibió atención médica oportuna en tres ocasiones.

Describió que la primera fue el viernes 3 de julio, cuando la familia llevó a Mateo a la Clínica 5 por una picadura de insecto, por la cual recibió tratamiento y, posteriormente, fue enviado a casa.

Nuevamente, el 13 de julio, el pequeño regresó a la UMF para recibir atención por una infección respiratoria superior, por la que nuevamente fue auxiliado y luego fue enviado a casa con una consulta de seguimiento para ver su progreso.

Fue el 22 de julio que Mateo Misael fue llevado sin signos vitales a la UMF 31, donde el encargado de atención médica continua le realizó maniobras de reanimación, las cuales no surtieron efecto. Debido a esto, se determinó llevarlo de emergencia a la Clínica 6, donde el personal continuó con las maniobras, nuevamente sin éxito, por lo que se confirmó el fallecimiento.

Peña Santamaría afirmó que no se encontró ninguna correlación médica de la atención que recibió Mateo Misael el día 3 de julio por la picadura del insecto con la que se le proporcionó el 22.

Sin embargo, una fuente con conocimiento del caso reveló a INFO 7 que el menor presentaba un tumor en la cabeza que evolucionó durante más de un año y no fue atendido, o al menos no en instalaciones del IMSS.

De momento no se ha determinado una causa de muerte oficial, pues se espera a que la Fiscalía estatal lleve a cabo la autopsia de ley para definir a ciencia cierta el detonante de su fallecimiento.

El IMSS retiró su compromiso con la ideología de cero rechazo a quien solicite apoyo médico y afirmó su compromiso con el bienestar de México.