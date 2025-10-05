Fomenta Guadalupe la tenencia responsable de mascotas

El Gobierno de Guadalupe, a través de la Secretaría de Salud municipal, llevó a cabo una jornada de vacunación antirrábica en la colonia 2 Ríos, donde también se ofrecieron servicios de desparasitación y cortes de uñas para mascotas.

Luis López, director de Salud Preventiva, destacó la buena respuesta de la ciudadanía y señaló que el aumento en la vacunación refleja una mayor responsabilidad por parte de los dueños.

“Parte de la tenencia responsable es vacunar, desparasitar y esterilizar a las mascotas, y en todos esos rubros hemos tenido muy buenos resultados”, expresó el funcionario.

Durante la semana, el personal municipal también rescató a dos perros en la colonia San Rafael, los cuales fueron revisados y ahora esperan ser adoptados.

Entre las historias destacadas está la de “Lu”, una perrita rescatada por Deisy Martínez, vecina de la zona, quien relató que ahora su mascota es feliz, cariñosa y disfruta de pasear y jugar tras haber superado el maltrato.

