Tamaulipas

Hospital Materno Infantil fomenta prevención de cáncer de mama

Durante la jornada se realizará un moño humano con estudiantes de enfermería para representar el símbolo de prevención de la enfermedad

  • 09
  • Octubre
    2025

Durante la semana del 13 al 19 de octubre, el Hospital Materno Infantil de Reynosa será sede de una serie de actividades enfocadas en la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, todas abiertas al público en general. El objetivo principal es sensibilizar a la población sobre la importancia de atender a tiempo este padecimiento.

La ginecóloga Leslie Rosas Aguiñaga informó que el próximo 15 de octubre se llevará a cabo una caminata en honor al mes de la lucha contra el cáncer de mama, la cual iniciará a las nueve de la mañana. Además, explicó que durante la jornada se realizará un moño humano con estudiantes de enfermería, símbolo de la prevención de esta enfermedad. Ese mismo día, a las 10 de la mañana, el doctor Philip, oncoginecólogo del hospital, ofrecerá una plática informativa en las instalaciones del nosocomio.

El 17 de octubre, el área de consulta del hospital se transformará en una feria de la salud, donde los asistentes podrán participar en juegos, concursos y dinámicas educativas. La encargada de planificación familiar, Fabiola Briones, señaló que durante la feria se ofrecerá información sobre los servicios gratuitos que el hospital brinda para la atención y prevención del cáncer de mama.

Briones destacó que lo más importante es invitar a las personas a informarse, conocer los métodos de detección temprana y aprovechar los programas que el hospital mantiene activos para atender esta enfermedad, considerada de gran relevancia en la salud pública.

De lunes a viernes, en un horario de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, el Hospital Materno Infantil brinda orientación gratuita a toda persona interesada en conocer más sobre este padecimiento, incluyendo exploraciones clínicas y asesoría médica especializada.

La jefa de epidemiología del hospital, Ana Patricia Chapa Sáenz, recordó que el cáncer de mama no distingue géneros, por lo que también los hombres pueden verse afectados. Reiteró que el hospital ofrece atención y orientación durante todo el año, con el propósito de fortalecer la sensibilización y la autoexploración entre la población.

Chapa Sáenz subrayó que, además de las actividades conmemorativas, el hospital mantiene abiertas sus áreas de apoyo, información y exploraciones clínicas, donde se brinda acompañamiento a quienes tengan dudas o busquen orientación sobre esta enfermedad.


