Fortalece Congreso federal ley contra los abusos de aseguradoras

Las iniciativas de ley con las que se busca ponerle un “hasta aquí” a los abusos que cometen las aseguradoras y los hospitales privados avanzan de manera “sólida” en el Congreso de la Unión, por lo que incluso podrían ser aprobadas en lo que resta de noviembre.

Se trata de un paquete de reformas que impulsan “grandes cambios” como topar el incremento del costo de las pólizas y obligar a los hospitales privados a transparentar los costos de sus servicios e insumos a fin de que al paciente se le haga una cotización estimada y no le inflen los cobros.

Se estima que estas medidas beneficiarán a 30 millones de mexicanos que están agrupados en 15 millones de pólizas de seguros de gastos médicos.

Al aprobarse en la Cámara de Diputados, se estima que se pondrá un freno a la lucrativa industria de los seguros del país, la cual se estima que al año tiene ingresos por $1 billón de pesos, de los cuales apenas paga el 50%, es decir, tiene ganancias de $500,000 millones de pesos.

Esta cantidad de ingresos de las aseguradoras del país es similar al gasto que ejerce todo el gobierno federal en apoyos sociales durante un año.

Uno de los dos principales promoventes de esta reforma es el diputado federal del PRI por Coahuila, Jericó Abramo Masso, quien en entrevista con El Horizonte afirmó que su iniciativa avanza con firmeza porque hay una consciencia plena de que deben parar los aumentos de hasta 90% en las pólizas de seguros.

“La gente me decía: lleven una iniciativa de ley que defienda y proteja a los consumidores de seguros de gastos médicos".

“Está tan expuesta la ley que, en los últimos 12 años, las pólizas se han ido incrementando desde un 20% hasta un 90%, sin ningún argumento de decirte por qué; solamente te mandan una carta seis meses antes de que te venga el pago y la póliza te dicen ‘por situaciones ajenas a la aseguradora tendremos que ajustar las tarifas para el próximo año en un 40%’, aunque no hayas caído nunca al hospital”, señaló.

Esta iniciativa, dijo Abramo, surgió tras escuchar a ciudadanos preocupados por los incrementos desmedidos en sus pólizas, cobros injustificados en hospitales y la falta de transparencia en los servicios médicos.

“Me puse a investigar y me di cuenta de tantos abusos que había tanto en el sector hospitalario privado como en las empresas de seguros de gastos médicos mayores”, recordó el legislador, quien señaló que el problema también involucra a médicos y farmacéuticas”, explicó.

Las iniciativas de Abramo fueron presentadas en febrero pasado, pero en la agenda pública, el tema de los seguros tomó vigencia luego de que El Horizonte difundió el caso de la joven regia de origen ruso, Alena Kharissova.

El pasado 23 de octubre, la denuncia de Kharissova, quien sufrió abusos por cobro de servicios inexistentes y medicamentos a sobreprecio, incluido un Pepto Bismol de $6,000 pesos en el Doctors Hospital Auna.

Para el caso de regular precios, se está empujando darle “dientes” a dependencias como la Profeco y las secretarías de Salud de los estados para que se aseguren de que no se inflen precios, ni se apliquen servicios médicos innecesarios que elevan el costo de los seguros.

Además del diputado priista, también el senador de Morena por Nuevo León, Waldo Fernández, presentó la iniciativa “seguros justos”, que busca topar el aumento en los precios de las pólizas de seguros.

En cuanto al tope del costo de pólizas, se impulsa por parte de Fernández que, para las personas mayores de 60 años, no aumenten más allá de la inflación y, en el caso de Masso, propone que el incremento no exceda cinco puntos porcentuales a partir de la inflación.

Esto también aplicaría para aquellas personas que hayan contratado un seguro de gastos médicos desde que tenían 22 años de edad.

A partir de los 60 años de edad, propone Abramo, no se deberá aplicar el cobro del IVA.

Otra de las medidas es que la Secretaría de Hacienda deberá obligar a los hospitales a que transparenten el costo de medicamentos y servicios antes de proporcionarlos al paciente para que no haya “amargas sorpresas”.

Una más es que se busca reformar el Código Penal Federal para que sea delito retener al paciente una vez que fue dado de alta y cumplió con todos los trámites de su seguro, pues es común que se le mantenga para luego aumentarle el cobro.

A paciente lo dejan al final

Abramo Masso destacó que miles de usuarios se enfrentan a prácticas similares y que las cifras de inconformidades crecen sin que exista una solución efectiva.

Añadió que el sistema ha operado durante años bajo una lógica en la que el paciente es la última prioridad y primero se impone el negocio o ganancia de los hospitales y de los doctores.

“Como ella, hay miles en el país, miles que presentan sola, que presentan 1,000 denuncias al mes en la Condusef y en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas por tratos indignos como el que ella recibió, pero que muy pocos de ellos llegan a buen puerto, porque va a haber muchas justificaciones antes de darle la razón al paciente".

“Durante los últimos 15 años, el paciente está en el último lugar de la fila, quien está en primer lugar de la fila; primero el hospital que va a querer cobrar su dinero; segundo, es el doctor que quiere cobrar dinero, que le trabajó al hospital y al paciente”, afirmó Abramo Masso.

Para atender esta problemática, Abramo Masso explicó que realizaron un foro ciudadano en el que participaron hospitales, aseguradoras, pacientes afectados, la Comisión de Arbitraje Médico y organismos de supervisión.

Después de horas, la discusión permitió construir una propuesta que se tradujo en cinco reformas a cinco leyes distintas; el diputado aseguró que el objetivo no es desestabilizar el mercado, sino proteger al usuario y transparentar las tarifas.

Comentarios