Sobrerregulación cuesta $907,000 millones anuales a economía

El presidente de Concanaco-Servytur afirmó que reducir la carga regulatoria fortalece la competitividad y favorece el crecimiento económico

La sobrerregulación representa un costo de entre $544,000 y $907,000 millones de pesos anuales para la economía mexicana, debido a gastos asociados al cumplimiento de trámites, retrasos, duplicidades, barreras a la inversión y menor productividad, advirtió la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), al destacar los avances en la simplificación administrativa.

En ese contexto, el organismo reconoció la implementación de la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, impulsada por el gobierno de México, al señalar que permitirá reducir hasta 84% los requisitos para abrir un negocio, al pasar de 63 a 10 trámites, además de digitalizar procesos de los tres órdenes de gobierno y disminuir tiempos de resolución que antes podían extenderse hasta 60 días.

Reducir la carga regulatoria fortalece la competitividad: De la Torre

El presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, afirmó que reducir la carga regulatoria fortalece la competitividad y favorece el crecimiento económico.

“La simplificación administrativa no es solamente digitalizar un trámite; significa eliminar barreras para emprender, reducir costos para producir y devolver tiempo a quienes todos los días sostienen la economía del país. Menos burocracia significa más inversión, más empleos y mayor competitividad”, señaló.

De igual manera, recordó que en México existen 6.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, equivalentes al 99.8% de las unidades económicas, aunque solo alrededor de una tercera parte opera en la formalidad, por lo que consideró que facilitar los trámites puede convertirse en un incentivo para ampliar la formalización y mejorar el ambiente de negocios.

Como parte de la estrategia, 2,008 municipios ya fueron convocados a incorporarse al nuevo esquema; 139 iniciaron el proceso de implementación con apoyo técnico y 18 ya operan activamente la plataforma.

Además, la Concanaco-Servytur puso en marcha un Observatorio Nacional para dar seguimiento a los avances en la simplificación y formalización de negocios en estados y municipios.