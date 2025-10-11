Cerrar X
reciclaje_basura_nuevo_leon_7c05e47b5f
Nuevo León

Fortalece División Ambiental reciclaje con Rutas Verdes

Además de la recolección, la estrategia ha fortalecido su componente educativo con pláticas, talleres y capacitaciones en espacios académicos y empresariales

  • 11
  • Octubre
    2025

Con el propósito de impulsar el reciclaje y el manejo responsable de los residuos, la División Ambiental, en coordinación con SIMEPRODE y la Secretaría de Medio Ambiente, presentó el calendario de octubre del programa Rutas Verdes. 

Una iniciativa que acerca a la ciudadanía centros de acopio para materiales reciclables en distintas zonas del área metropolitana.

El programa Rutas Verdes busca dar una segunda vida a materiales como papel, cartón, vidrio, plásticos rígidos, aluminio, electrónicos y envases Tetra Pak, a través de puntos de recolección fijos y temporales instalados en colonias, escuelas y oficinas.

Además de la recolección, la estrategia ha fortalecido su componente educativo con pláticas, talleres y capacitaciones en espacios académicos y empresariales. 

WhatsApp Image 2025-10-11 at 3.47.30 PM.jpeg

Entre las más recientes actividades destacan su participación en la 6ª Semana Ecológica de la UANL, conferencias en la Preparatoria 25 de la UANL y sesiones de sensibilización en la empresa BAT, donde se promovió la importancia de la separación de residuos y la economía circular.

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, subrayó que programas como este reflejan la importancia de la coordinación institucional y la participación ciudadana para fortalecer la cultura ambiental y avanzar hacia un Nuevo León más limpio y sustentable.

La División Ambiental reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera permanente con las distintas dependencias del Gobierno del Estado, consolidando acciones que garanticen la protección del medio ambiente y el bienestar de las y los nuevoleoneses.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_2_37_45_PM_1_129c9210ab
'San Pedro Recicla' recolecta más de 12 toneladas de material
c1c833c4_2efe_417e_b22f_37b88cc6704d_e1035f7da2
Coahuila refuerza control de residuos industriales y reciclaje
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T175351_663_b492884cde
Destruye IEC material electoral extraordinario 2024-2025
publicidad

Últimas Noticias

G3_Bku_E6_WIA_Abu_QH_b8e7b1c8a5
Colombia humilla 4-0 a México y exhibe al 'Vasco'
Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
Katy_Perry_5874c02a2e
Confirman relación entre Katy Perry y Justin Trudeau
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_36_45_AM_a64c451afb
Alerta en Tampico por palizada del río Pánuco
G28_E_Pd_XQAA_Ueig_aa66b6e69d
Se hunde el icónico barco 'Marigalante' de Puerto Vallarta
publicidad
×