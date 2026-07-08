Aprueban Acuerdo Global Modernizado entre México y Unión Europea

Dicha aprobación fortalece la estrategia de diversificación comercial de México y amplía el acceso preferencial de los productos nacionales a Europa

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Con el objetivo de actualizar la relación comercial y económica, el Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

Con esta aprobación, la Unión Europea concluye la parte sustantiva de su proceso de ratificación del componente comercial del acuerdo.

Dicho pacto permitirá que las exportaciones mexicanas ingresen al mercado europeo con trato preferencial, con el fin de beneficiar a sectores como agroalimentario, bebidas con denominación de origen, manufactura avanzada, automotriz, autopartes, dispositivos médicos, química y farmacéutica.

Este instrumento sustituye el marco vigente desde el año 2000 y consolida a México como una de las pocas economías con acceso preferencial simultáneo a América del Norte, mediante el T-MEC.

Unión Europea se consolidó como el tercer socio comercial de México en 2025

Durante 2025, el comercio bilateral entre México y la Unión Europea alcanzó $88,306 millones de dólares, lo que consolidó al bloque europeo como su tercer socio comercial de México.

Dicha aprobación fortalece la estrategia de diversificación comercial de México, y amplía el acceso preferencial de los productos nacionales a Europa.

Abre una nueva etapa para atraer inversión, impulsar las exportaciones y profundizar la relación económica con uno de los mercados más importantes del mundo.

Para que el pacto entre en vigor, se espera que el Senado de la República complete el trámite correspondiente.