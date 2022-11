Película 'Strange World' de Disney, fracasa en taquilla

La nueva película animada de Disney, no logró tener un buen recibimiento en cines estos primeros días, por lo que supone para la compañía pérdidas millonarias.

En las fechas decembrinas es común que en taquilla se abra la oferta de películas familiares, por lo cuál casi se asegura el éxito en ventas; sin embargo, no le fue nada bien a la más reciente oferta de Disney 'Strange World'. La película animada contó con un presupuesto de $180 millones de dólares, pero la recaudación en sus primeros días fue de tan solo $18.6 millones de dólares.





El primer lugar en taquilla fue para otra película de Disney, 'Black Panther: Wakanda Forever' de Marvel, pues recaudó $ 64 millones adicionales en los últimos cinco días, $ 45.9 millones de los cuales provinieron de el fin de semana. La secuela de superhéroes ha reinado en las listas durante tres fines de semana y ha recaudado $ 675,6 millones de dólares en todo el mundo







“Este no estaba predestinado a ser un gran fin de semana de Acción de Gracias”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. Señaló que el mercado aún se ve afectado por los efectos de la pandemia en los cronogramas de producción y lanzamiento de Hollywood.



Históricamente, Disney se ha “adueñado” del fin de semana de Acción de Gracias. Los títulos animados de Walt Disney Studios y Pixar representan los seis mejores estrenos de Acción de Gracias de todos los tiempos, incluidas películas como “Frozen”, que recaudó $93,6 millones en 2013, “Ralph Breaks the Internet”, que recaudó $84,8 millones en 2018 y “Moana ”, que ganó $82,1 millones de dólares cuando abrió en 2016. Pero también han sido dos años difíciles en la empresa, que la semana pasada sorprendió a la industria cuando anunció que Bob Iger regresaba a la empresa como director ejecutivo , en sustitución de su sucesor elegido a dedo, Bob Chapek.

“Strange World” se estrenó en 4,714 ubicaciones el miércoles, pero desde las primeras presentaciones preliminares quedó claro que iba a ser una recaudación lenta. El viernes ganó solo $ 5.2 millones; “Wakanda Forever”, por el contrario, recaudó $18.2 millones de dólares y lleva tres semanas en cartelera.



“Strange World” fue dirigida por Don Hall y Qui Nguyen y sigue a una familia de exploradores y cuenta con las voces de Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Gabrielle Union y Lucy Liu. Las críticas han sido en su mayoría positivas, con una puntuación de 73% en Rotten Tomatoes.

Se espera que la venta total de boletos en Navidad genere alrededor de $125 millones de dólares, considerando todas las ofertas de taquilla. Eso sería alrededor de un 12% menos que el año pasado. Para los propietarios de salas de cine, ejerce aún más presión sobre 'Avatar: The Way of Water' para que traiga una gran ganancia inesperada para cerrar el año. Se lanza el 16 de diciembre.



“Por lo general, el fin de semana de Acción de Gracias se trata de niños y familias que van al teatro. Este año, es una gran mezcla de películas dirigidas a adultos y esa no es una receta para un festín de taquilla en los cines”, dijo Dergarabedian. “Pero volverá a lo grande cuando se abra Avatar”.





Con información de AP.