Fuerza Civil encabeza evaluación nacional de confianza

Fuerza Civil superó los resultados obtenidos por las corporaciones de los municipios participantes de Querétaro y Yucatán

Fuerza Civil recuperó el primer lugar nacional entre las policías estatales con mayor confianza ciudadana y mejor percepción de desempeño, de acuerdo con los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

La corporación de Nuevo León alcanzó 78.3% en confianza ciudadana, un aumento de 4.5 puntos porcentuales frente al 73.8% obtenido en la medición anterior, avance que le permitió regresar a la primera posición del país.

En la evaluación de su desempeño, Fuerza Civil también encabezó la clasificación con 78.9% de opiniones favorables, por encima del 77.4% registrado durante el trimestre previo.

Fuerza Civil mejora sus resultados trimestrales

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó los resultados después de encabezar la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, donde también señaló que Nuevo León mantiene una tendencia descendente en los índices de homicidio.

“Es lo mejor que ha estado calificada Fuerza Civil históricamente y también felicitar a las policías municipales porque de los primeros 15 lugares del Top 15, siete policías municipales de Nuevo León ocupan esos números”, expresó.

El funcionario atribuyó los indicadores a la coordinación entre las corporaciones federales, estatales y municipales, así como al trabajo realizado dentro de la estrategia conjunta de seguridad.

Con esta evaluación, Fuerza Civil superó los resultados obtenidos por las corporaciones de los municipios participantes de Querétaro y Yucatán, que ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. En el trimestre anterior, la institución nuevoleonesa había descendido a la tercera posición.

El resultado coincide con la medición más reciente de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, publicada en 2025, en la que la corporación también fue evaluada como la policía estatal con mayor confianza y mejor percepción de desempeño.

Zona metropolitana supera el promedio nacional

La ENSU también mostró que 35.4% de los habitantes encuestados en Monterrey, Apodaca, Escobedo, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina manifestó sentirse inseguro.

El resultado se mantuvo considerablemente por debajo de la media nacional de 59.8% y colocó al conjunto de municipios evaluados de Nuevo León en el segundo lugar del país con mejor percepción de seguridad, solamente detrás de las ciudades participantes de Coahuila, que promediaron 20.4%.

San Pedro Garza García refrendó su posición como el municipio con menor percepción de inseguridad de México, mientras que San Nicolás de los Garza alcanzó el tercer puesto nacional.

Percepción de inseguridad presenta resultados desiguales

A pesar de la posición nacional alcanzada, el promedio de habitantes que se sienten inseguros en la zona metropolitana aumentó 1.5 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior.

El comportamiento fue distinto entre los municipios, ya que San Pedro, Apodaca, Guadalupe y Santa Catarina presentaron incrementos en este indicador, mientras que Monterrey, Escobedo y San Nicolás de los Garza reportaron reducciones.

El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, reconoció el trabajo de los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz y señaló que los resultados responden a la colaboración sostenida entre los tres niveles de gobierno.

Las autoridades estatales indicaron que mantendrán la coordinación operativa y la evaluación de las estrategias para conservar la confianza en las corporaciones y atender las variaciones registradas en la percepción de seguridad.