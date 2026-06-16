Presume Nuevo León mejores resultados de seguridad en 16 años

El Gobierno de Nuevo León aseguró que la entidad registra actualmente los mejores resultados en materia de seguridad de los últimos 16 años, atribuyendo estos avances al fortalecimiento de la Nueva Fuerza Civil, así como a la capacitación y profesionalización constante de sus elementos.

Lo anterior fue destacado a través de un nuevo video promocional difundido por la administración estatal, en el que se resalta el crecimiento de la corporación y la incorporación de nuevos cadetes a sus filas.

De acuerdo con el mensaje, recientemente más elementos concluyeron su formación para integrarse a las labores de seguridad pública, acercando a la corporación estatal a la meta de contar con 7 mil policías.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, destacó el crecimiento que ha tenido la institución durante los últimos años y agradeció a los nuevos elementos por sumarse a la corporación.

“Ustedes nuevos elementos, gracias por confiar en la Nueva Fuerza Civil. Graduamos 133 y están por graduarse otros 400 de la academia. Pasamos de 3 mil a 7 mil elementos. No existe ninguna que se haya duplicado en cuatro años”, dijo.

El mandatario estatal señaló que este incremento ha permitido fortalecer las capacidades operativas de la corporación, que además cuenta con mejores condiciones laborales y equipamiento para enfrentar los retos en materia de seguridad.

Asimismo, el Gobierno estatal destacó que la Nueva Fuerza Civil dispone actualmente de más de mil 200 unidades, alrededor de 100 vehículos tácticos Black Mamba y una flota aérea que incluye helicópteros de vigilancia y operación, entre ellos dos aeronaves Black Hawk.

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