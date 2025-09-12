Garantiza Nuevo León seguridad en fiestas patrias

El Gobierno de Nuevo León afirmó que la ciudadanía podrá disfrutar de las fiestas patrias en un ambiente seguro y en orden.

Tras la Mesa de Construcción de la Paz, encabezada por el gobernador Samuel García, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, aseguró que se desplegará a todo el personal de la corporación con apoyo de la Guardia Nacional.

“Podemos garantizar que en el estado las fiestas se celebrarán en orden. La información de inteligencia nos dice que será una jornada tranquila”, destacó Escamilla.

El funcionario explicó que cada municipio contará con operativos particulares, reforzados por Fuerza Civil y Guardia Nacional en áreas de alta concentración.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, aseguró que la disminución de delitos refuerza la expectativa de unas celebraciones en paz.

“Siguen las buenas noticias, siguen los números a la baja en materia de seguridad, agradecer a la Mesa por toda la coordinación y colaboración que se está teniendo”, señaló.

Resultados recientes de seguridad

Durante la conferencia se presentaron los avances de los operativos recientes.

Operativo Muralla: tres activaciones en la semana, con 11 detenidos, 10 armas aseguradas y dos vehículos incautados

Decomiso en Linares: 16 armas de fuego y dos detenidos

Grupo de Coordinación Metropolitana: 20 capturas en municipios del área conurbada por delitos de alto impacto

Además, se destacó la detención en García de un hombre con drogas y orden de aprehensión por homicidio calificado.

