Conagua garantiza abasto; refuerza vigilancia y operativos

La Comisión Nacional del Agua informó que durante el primer trimestre del año fortaleció las acciones de control, supervisión y ordenamiento del agua en la región noreste del país, al tiempo que garantizó el abasto para la población.

A través del Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB), la dependencia destacó que se ha mantenido el suministro estable, particularmente en la Zona Metropolitana de Monterrey, gracias a la operación continua de la infraestructura hidráulica y al monitoreo técnico permanente.

El titular del OCRB, Luis Carlos Alatorre Cejudo, subrayó que además de asegurar el abastecimiento, se ha actuado con firmeza para proteger los recursos hídricos.

#Comunicado Conagua refuerza acciones de control hídrico en el noreste y presenta resultados del primer trimestre. pic.twitter.com/CYmyJfbozv — Dr. Luis Carlos Alatorre (@LCAlatorre) April 10, 2026

Impulsan proyectos hidráulicos y financiamiento

Durante este periodo se recibieron 84 proyectos de agua potable, drenaje y saneamiento en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, los cuales buscan acceder a una inversión federal superior a 200 millones de pesos mediante el programa Proagua 2026.

Las propuestas se encuentran en evaluación técnica y financiera, con resultados previstos para la primera semana de mayo, lo que permitirá avanzar en obras prioritarias para ampliar y mejorar los servicios hídricos en la región.

Cero tolerancia a la ilegalidad

Como parte de la estrategia de control, el organismo implementó operativos de inspección y sanción que derivaron en la clausura de siete pozos ilegales en el Valle de Cuatro Ciénegas, así como en acciones similares en los municipios de Montemorelos y Cadereyta.

En estos casos, también se aseguraron equipos de perforación utilizados sin autorización y se iniciaron procedimientos administrativos que incluyen medidas correctivas y la demolición de obras construidas de manera irregular en zonas federales.

En materia ambiental, se realizaron trabajos de limpieza y recuperación en distintos cuerpos de agua.

Entre ellos destacan el retiro de más de 55 mil toneladas de material contaminante en el río Pesquería y la extracción de cerca de 320 toneladas de residuos en el río Santa Catarina.

Asimismo, se atendieron depósitos irregulares de escombro en cauces federales mediante acciones de remediación inmediata.

Las acciones también incluyeron el fortalecimiento del sector agrícola mediante infraestructura de bombeo y el rescate de más de 528 mil metros cúbicos de agua para módulos de riego.

Además, se gestionan recursos por más de 199 millones de pesos para compensaciones y 90 millones adicionales para rehabilitación, conservación y tecnificación de infraestructura hidroagrícola.

Acciones urbanas y prevención de riesgos

En el ámbito urbano, se realizó un operativo de limpieza y desazolve en la red de drenaje sanitario de Matamoros, beneficiando a más de 75 mil habitantes de 49 colonias, con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios ante lluvias intensas.

También se llevó a cabo el trasvase de la presa Venustiano Carranza hacia la Laguna de Salinillas para abastecer a Ciudad Anáhuac, en Nuevo León, con un volumen superior a 12 millones de metros cúbicos.

En cuanto a infraestructura, la presa Libertad se encuentra integrada al sistema hídrico regional y en proceso de entrega-recepción bajo supervisión técnica.

La Conagua reiteró que todos los proyectos están sujetos a procesos de revisión técnica, administrativa y de fiscalización, con el objetivo de garantizar transparencia en el uso de recursos públicos y la seguridad de las obras.

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