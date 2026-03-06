Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
gerardo_escamilla_38489fc546
Nuevo León

Gobierno estatal garantiza seguridad en marcha del 8M

El secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla dijo que ya se cuenta con un plan sistemático de operaciones para el desarrollo de la movilización

  • 06
  • Marzo
    2026

El secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla aseguró que las autoridades implementarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que participen en la marcha del domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El funcionario informó que ya se cuenta con un plan sistemático de operaciones para el desarrollo de la movilización, aunque por razones de seguridad no se revelará el número de elementos que participarán en el operativo.

“Ya tenemos lo que es el plan sistemático de operaciones en cuanto a la expresión del día 8M del próximo domingo. Por razones de seguridad no vamos a revelar el número de elementos que van a participar, pero estamos listos para que estos se desarrollen de la mejor manera y estaremos tomando las medidas de protección adecuadas para que se garantice la seguridad de todas las personas que participen en este evento”, señaló.

Escamilla reiteró que las autoridades respetarán el derecho a la libre expresión de las manifestantes.

“Nosotros respetamos la libre expresión y obviamente es un tema que se tiene que tocar. Es el Día Internacional de la Mujer y estaremos atentos este día”, agregó.

Hasta el momento, el Palacio de Gobierno permanece sin blindaje pero durante la mañana de este viernes comenzó el arribo de las tarimas. 

IMG_0171.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26066196074279_01a778f550
Cuatro personas fallecen en Michigan por fuertes tormentas
vallas_8_m_10138e456d
Instalan vallas en el Zócalo antes de la marcha del 8M en CDMX
cuba_marines_eua_81118c0364
Ecuador y EUA bombardean campamento de grupo armado colombiano
publicidad

Últimas Noticias

ine_envia_material_electoral_libros_texto_0f5fa0080a
INE convertirá material electoral en libros de texto gratuitos
arranca_liga_pequena_beisbol_garcia_a2991917e3
Inicia temporada de Liga de Béisbol de Ligas Pequeñas en García
iron_man_premios_oscar_d5d9d63d1b
Elenco de Iron Man... ¿Estará en los Premios Oscar 2026?
publicidad

Más Vistas

fiscalia_tanda_d97ad45fd7
Identifica Fiscalía a responsables de fraude por tanda millonaria
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
deportes_mikel_arriola_8b13dc7097
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola
publicidad
×