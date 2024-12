Gobierno cede; PRI y PAN atoran Presupuesto 2025

La insistencia de las bancadas del PAN y PRI en aumentar los fondos municipales es “desproporcionada” y raya en la terquedad, pero además, es la causa que retrasa la aprobación del Presupuesto 2025, coincidieron el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, y el coordinador de los diputados de MC en el Congreso local, Miguel Ángel Flores Serna.

Y es que, a medida que el Gobierno del Estado destraba una condición que la oposición impone para aprobar el Paquete Fiscal del próximo año, los albiazules —coordinados por Carlos de la Fuente— y los tricolores —que lidera Heriberto Treviño—, vuelven a poner sobre la mesa otras nuevas, consideró Navarro Velasco.

Entrevistado por El Horizonte, la mano derecha del gobernador Samuel García relató que las recientes acciones del gobierno estatal en la negociación han demostrado altura de miras, a pesar del escepticismo y desconfianza que, con franqueza, manifestó tener el bloque opositor respecto a la postura de diálogo del gobierno estatal.

“Se han resuelto muchas de las peticiones”, dijo el funcionario estatal. Sin embargo, de entre todas las peticiones o condiciones emitidas por la oposición, una ‘esta topada’, debido a que, según lo que el propio tesorero Carlos Garza Ibarra les explicó a las diputadas y diputados del PRI, PAN y también PRD, no existen condiciones numéricas.

“No hay capacidad para poder solventar estos aumentos que piden para los municipios por una realidad numérica. Si la capacidad del estado está limitada, y si los ingresos del estado crecen un equis porcentaje, que está muy visible, que es el 6.4, difícilmente podremos solventar un aumento que supera el 20%”, dijo el tesorero el pasado martes 3 de diciembre durante su visita al Congreso local con motivo de la Glosa.

A pesar de ello, diputadas y diputados del PRI y PAN, quienes mayoritariamente conforman la Comisión de Presupuesto, que coordina la priista Ivonne Álvarez, incluyeron un incremento al fondo municipal en el dictamen del proyecto que pasaron a pleno y que no alcanzó mayoría simple el pasado miércoles 4 de diciembre.

El dictamen original volvió a manos de la Comisión, y una semana después, ese mismo equipo de legisladores insistió y volvió a incluir el aumento de las participaciones a los municipios.

Esta vez, el proyecto no alcanzó a llegar al Pleno debido al cierre de periodo ordinario, lo que llevó al Poder Legislativo a declarar diputación permanente, periodo que otorga al proyecto una ventana de tiempo para continuar con las negociaciones.

Pero la fase en la que actualmente se encuentra el dictamen es aprobado en comisión con las modificaciones antes rechazadas, por lo que una vez más pasará a Pleno para ser votado, en donde todo apunta a que una vez más no consiga el voto 22 y tenga que, por tercera vez, volver a Comisión.

“Mientras no haya eso, esa mayoría, pues no va a pasar ningún dictamen de ninguna comisión y nos vamos a quedar atorados y es ahí donde yo no creo que sea justo que esté en Comisión donde hay una mayoría PAN y PRI, ya que bloquean al gobierno del estado”, explicó Navarro Velasco, quien sostuvo tener confianza en que los tan esperados acuerdos se logren esta semana.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Flores Serna, dijo que permanece la esperanza de que la oposición recapacite y vean por el bien de Nuevo León.

“Está claro que ellos quieren que a Nuevo León le vaya mal. Ya el gobierno del estado ha cedido en todo y lo que han pedido nosotros como bancada igual hemos cedido siempre y cuando le beneficie a Nuevo León, y ni así quieren sacar el presupuesto”, comentó a El Horizonte Flores Serna.

“El gobernador Samuel García anunció que desiste de las modificaciones al Código Fiscal, a la Ley de Hacienda del Estado y a la Ley para la Prevención y Combate del Abuso del Alcohol. Además de disminuir el financiamiento a $5,000 millones de pesos. Esto deja claro, otra vez, quiénes son los que obstaculizan a Nuevo León, ¿Qué más quieren para que salga un Presupuesto digno para Nuevo León?”, dijo Flores Serna.

Las promesas cumplidas

A inicios de la actual legislatura, el bloque de oposición dejó ver su desconfianza respecto a que no se entregaría en tiempo y forma el proyecto del Paquete Fiscal 2025 por parte del Ejecutivo al Legislativo.

Sin embargo, a principios de octubre el mandatario estatal anunció que entregaría el proyecto a finales de noviembre conforme lo marca la Ley, lo cual se cumplió el 20 de noviembre de 2024.

Luego, el estado resolvió entregar los proyectos ejecutivos de obra que la oposición solicitó para analizar la viabilidad de la aprobación de la deuda.

Otra solicitud que el gobierno estatal cedió a la oposición fue el retirar modificaciones en el Código Fiscal, la Ley de Hacienda del estado y la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol que tenían como objetivo alinear las facultades con las autoridades federales y realizar ajustes administrativos para incrementar la recaudación en negocios que venden alcohol.

Finalmente, el mandatario estatal reestructuró el monto de la deuda también a solicitud de la oposición, pasando de $17,000 a $5,000 millones de pesos.

Estado afirma que busca consensos

El gobierno de Nuevo León continuará buscando consensos con el Congreso local para la aprobación del Paquete Fiscal 2025.

El gobernador Samuel García instruyó al secretario de Finanzas y Tesorero General, Carlos Garza, a poner a disposición del Congreso toda la información técnica necesaria para garantizar la seguridad y transparencia en el proceso de aprobación del presupuesto.

A pesar de que el Ejecutivo ya presentó el Paquete Fiscal el 20 de noviembre y realizó ajustes en algunas normas que generaron inquietudes en los legisladores, García enfatizó que el gobierno estatal sigue comprometido con apoyar al Congreso y colaborar en la toma de decisiones relacionadas con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el próximo año.

El mandatario aseguró que no se suspenderán las comunicaciones y que se mantendrán atentos a las decisiones que tomen los Diputados para llegar a un acuerdo.

El objetivo del Gobierno estatal es asegurar que el Paquete Fiscal 2025 sea aprobado de manera consensuada, abordando las preocupaciones que hayan surgido en el Congreso. Además, el gobernador pidió al secretario de Finanzas que informe al Consejo Nuevo León sobre los diferentes escenarios posibles, dada la incertidumbre sobre la aprobación del presupuesto.

El Ejecutivo subrayó la importancia de un diálogo continuo con los legisladores para que el proceso de aprobación sea lo más transparente y seguro posible, buscando siempre el beneficio y el desarrollo de la entidad.

Terquedad de oposición pega a políticas sociales

Las tensiones en torno a la discusión del Presupuesto 2025, que aún no ha sido aprobado en el Congreso local ante atorones de la oposición, han comprometido la convocatoria de apoyos por $100 millones de pesos para organizaciones de la sociedad civil.

Razón por la cual la Secretearía de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, que encabeza Martha Herrera, informó a través de un comunicado que fue suspendido el programa denominado Apoyo para la Inversión Social Anual 2025.

Dicho programa fue anunciado apenas el 11 de diciembre con el objetivo de fortalecer las acciones que realizan las organizaciones de la sociedad civil y contribuir a la sostenibilidad de sus programas, los cuales impactan en las poblaciones de inclusión prioritaria de Nuevo León. Se destinarían más de $100 millones en el año 2025.

“Derivado de las recientes declaraciones de la Diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y de la Presidenta del Congreso, en el tema de que no habrá presupuesto para 2025, esta Secretaría ha tomado la decisión de suspender la convocatoria, en un acto responsable, ante la incertidumbre del Presupuesto 2025”, señala el comunicado.

Además, se informó que se busca una reunión con la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, para buscar esquemas que no interrumpan los recursos para las organizaciones de la sociedad civil y hacemos un atento llamado al Congreso.

“A fin de que no se afecte a los organismos que coadyuvan con el Gobierno a trabajar por el bien de la sociedad de Nuevo León y que son parte fundamental para la construcción de condiciones de igualdad y mejora de la vida todos los neoleoneses”, indica el comunicado.

Sigue estos y más contenidos exclusivos completamente gratis en nuestros servicios digitales de noticias por:

WhatsApp - Únete aquí

Newsletter - Suscríbete aquí

Comentarios