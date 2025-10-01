Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL

Con mucho esfuerzo, el actual gobierno estatal está revirtiendo una de las herencias más “criminales” que dejó el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”: la escandalosa caída del número de camiones urbanos.

Y es que, según expertos y funcionarios actuales, en ningún otro sexenio se había maltratado tanto este rubro que afecta directamente a los ciudadanos, como ocurrió con el Bronco, cuando dejó caer en casi 50% el número de unidades que circulaban por la urbe regia.

Esto derivó en que disminuyera a la mitad el uso del transporte público y que los tiempos de traslado se incrementaran en casi 40%, lo cual impactó la competitividad y calidad de vida de los regios.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2015, al cierre del sexenio del exgobernador priista Rodrigo Medina, en la urbe regia circulaban 5,429 camiones urbanos y, para 2021, cuando concluyó el mandato del Bronco, solo había 2,649 unidades, es decir, 48.7% menos.

En la actualidad, el número de camiones ya aumentó 51%, pues ronda los 4,000 y, según el estado, “seguirá creciendo”, pero ha sido todo un reto sacar el transporte de la ruina en que lo dejó Jaime Rodríguez y su equipo.

En entrevista con El Horizonte, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, indicó que con más camiones bajarán los tiempos de espera y aumentará la población que utilice este medio de traslado.

“(Fue irresponsable dejar caer el número de camiones) porque después cada vez es más difícil recuperar; nosotros estamos batallando mucho para recuperar el uso del transporte".

“Cada vez hay también más tráfico y entonces se incrementa el tiempo de viaje en transporte, y si no tienes los suficientes camiones, pues no puedes mover a toda la gente; entonces se te hacen filas de espera y, como ahora con el tráfico, si antes un camión tardaba en dar una vuelta una hora, por ejemplo, ahora tarda dos horas, quiere decir que ocupas el doble de camiones”, explicó el funcionario.

Datos del Plan Maestro para Lograr la Movilidad que Siempre Debimos Tener, elaborado por el estado, indican que en 2015, es decir, cuando inició el sexenio de Rodríguez Calderón, 40% de la población usaba el transporte para sus traslados y, para 2021, se ubicaba en 20%, es decir, hubo una disminución de 50%.

La encuesta Cómo Vamos NL señala que en 2015, el tiempo promedio de traslado en transporte público era de 1 hora y 8 minutos, y para 2021 subió a 1 hora con 48 minutos, lo que representa un incremento de 37%.

Por si fuera poco, los camiones que dejó el Bronco estaban en mal estado: la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros denunció que gran parte de las unidades que continuaban operando lo hacían en condiciones mecánicas deficientes, con fallas eléctricas y operadores sin la preparación adecuada, poniendo en riesgo a pasajeros, conductores y peatones.

“Lo que tenemos que hacer es eficientar el uso de los camiones que se vayan incorporando; sí van a seguir llegando, pero cuando se incrementen las líneas de metro, pues ahí vamos a dar un buen salto”, dijo Villarreal.

La meta: dejar en 34% uso de transporte

Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, informó que tras el déficit de transporte que dejó la administración de “El Bronco” hubo una disminución en el uso del sistema de movilidad pública.

Villarreal detalló que la administración actual ha buscado combatir este problema, ya que al arranque del sexenio el uso era solo del 20% y ahora se encuentra en 29%, pero la meta es llegar al 34% para finales del periodo.

“Cuando nosotros llegamos, el uso era 20% de todos los viajes; ya lo hemos ido subiendo, pero lo hemos podido lograr incrementando la oferta de camiones".

“Tenemos una meta al final del sexenio de llegar a 34% y ahorita llevamos un 29%; lo recibimos en 20%, muy bajo, sobre todo, pues cuando se incrementen las líneas de metro, ahí vamos a dar un buen salto”, destacó Villarreal.

Revierten mal de 'El Bronco'

El pasado 21 de agosto, el gobernador Samuel García anunció que Nuevo León está a punto de convertirse en el número uno en materia de movilidad, como ya lo es en materia económica, de seguridad, de empleo, de salud, de innovación y de reducción de pobreza.

El mandatario informó que para el próximo mes de noviembre se completarán 4,000 nuevos camiones de transporte público en operación, lo que devolvería un 51% de la flotilla perdida durante la administración de Rodríguez Calderón.

