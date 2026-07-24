Nuevo León Inicio / Nuevo León / Guadalupe alza convocatoria para impulsar a emprendedoras Guadalupe alza convocatoria para impulsar a emprendedoras Las iniciativas aprobadas, enfocadas en la prestación de servicios o la comercialización de productos diversos, podrán acceder a un apoyo de hasta 150 mil pesos Por Carlos Nava | 24 Julio 2026

Con el objetivo de fortalecer la economía de las familias locales, el Gobierno de Guadalupe, en coordinación con el Gobierno del Estado, lanzó una convocatoria destinada a impulsar proyectos de autoempleo y emprendimiento de 200 mujeres guadalupenses. Las iniciativas aprobadas, enfocadas en la prestación de servicios o la comercialización de productos diversos, podrán acceder a un apoyo de hasta 150 mil pesos para su desarrollo y consolidación. Durante el arranque del programa, Araceli W. Ching, Secretaria de Inversión, Desarrollo Económico e Impulso al Empleo de Guadalupe, junto con Betsabé Rocha, Secretaria de Economía de Nuevo León, recibieron a un primer grupo de emprendedoras interesadas en presentar sus proyectos. "A la autoridad municipal le corresponderá brindar la asesoría integral en temas de ventas, marketing, registro de marcas, papelería, etcétera, a fin de que cada uno de los proyectos esté bien sustentado", explicó Araceli W. Ching.

Apoyo continuo al talento femenino

La funcionaria municipal resaltó que este programa da continuidad a la estrategia de empoderamiento económico impulsada durante la administración del alcalde Héctor García, en la que se busca brindar herramientas reales para que las mujeres mejoren sus ingresos.

Muestra de ello es la vinculación directa con la Escuela de Artes y Oficios del municipio, de donde egresan cientos de capacitadas cada trimestre para iniciar su propio negocio:

Graduaciones trimestrales: Más de 1,300 personas concluyen su formación cada tres meses.

Participación femenina: El 70% de los egresados son mujeres .

Seguimiento integral: La Secretaría de Desarrollo Económico acompaña a las graduadas en la formalización de sus planes, registro de marca y desarrollo de sus unidades de negocio.

Con esta alianza entre el Municipio y el Estado, Guadalupe busca consolidar una red de autoempleo sostenible que permita a las mujeres locales convertirse en dueñas de sus propios negocios e impulsar el desarrollo económico de la comunidad.