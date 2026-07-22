Llama Mijes a impulsar transformación en Nuevo León

El alcalde con licencia de Escobedo llamó a fortalecer el proyecto de la 4T en el estado durante una asamblea realizada en la colonia Tres Caminos, en Guadalupe

El alcalde con licencia de Escobedo y aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, Andrés Mijes, llamó a fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación en el estado durante una asamblea realizada en la colonia Tres Caminos, en Guadalupe.

Acompañado por la senadora Judith Díaz, Mijes sostuvo un encuentro con vecinos, quienes, de acuerdo con los organizadores, plantearon la necesidad de impulsar un cambio que permita aplicar en Nuevo León el Plan México promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su mensaje, el morenista afirmó que ha recorrido distintos municipios de la entidad para conocer de primera mano las necesidades de la población.

“Quien quiera defender la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, primero tiene que caminar el estado, escuchar a su gente y conocer de frente sus problemas", expresó.

Mijes señaló que el estado requiere un gobierno que privilegie la unidad y la atención de las demandas ciudadanas, dejando de lado la confrontación política.

Asimismo, aseguró que la transformación debe reflejarse en acciones que mejoren la calidad de vida de la población mediante obras, servicios públicos y mayores oportunidades de desarrollo, principios que, dijo, forman parte de la visión de la llamada “4T Norteña”.

Por su parte, la senadora con licencia, Judith Díaz afirmó que Andrés Mijes mantiene una cercanía con la ciudadanía y destacó su compromiso con el bienestar de las familias nuevoleonesas

Al concluir el evento, ambos señalaron que continuarán realizando recorridos por diferentes municipios del estado para promover el proyecto de Morena y difundir los objetivos del Plan México impulsado por el Gobierno federal.