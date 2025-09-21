Hechos AM recuerda a conductora Débora Estrella

Los conductores Jorge Zarza y Linet Puente recordaron con profundo sentimiento a la conductora Débora Estrella.

Durante su programa Hechos AM, dieron a conocer la noticia sobre su fallecimiento, describiendola como una gran periodista y persona.

Diversas imágenes compartidas durante el mensaje mostraban algunos de los momentos vividos por la regiomontana, al trabajar en el programa más de un año en 2014. Débora se unión al equipo de Hechos AM para compartir el pronóstico del tiempo.

#HechosDomingo | 🕊️ Descansa en paz, Débora Estrella



Dicen que las personas no se van mientras las recordemos… y tú, Débora, te quedas en cada risa compartida, en cada cámara encendida, en cada palabra dicha con pasión y entrega.



Este sábado, un accidente aéreo nos… pic.twitter.com/cwbFKE7lVX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 21, 2025

Al compartir este mensaje, describieron a Débora Estrella como una mujer trabajadora, disciplinada y profesional.

"Estoy segura que donde sea que te encuentres estás alegrando a todos con esa sonrisa. La sonrisa más bonita de toda la televisión" exclamó Linet Puente.

También enviaron las condolencias a su familia, amigos y todas las personas cercanas a la conductora.

"Aquí estaría en esta sala con nosotros. Y desde aquí, todo nuestro cariño a su familia, su hermano [...] Tan joven, tan bella por dentro y por fuera." exclamó Jorge Zarza.

