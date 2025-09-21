Cerrar X
EH_CONTEXTO_6_00a9e287aa
Nuevo León

Hechos AM recuerda a conductora Débora Estrella

Tras la noticia sobre su fallecimiento, Jorge Zarza y Linet Puente recuerdan con cariño a la regiomontana quien formó parte de su equipo en 2014

  • 21
  • Septiembre
    2025

Los conductores Jorge Zarza y Linet Puente recordaron con profundo sentimiento a la conductora Débora Estrella.

Durante su programa Hechos AM, dieron a conocer la noticia sobre su fallecimiento, describiendola como una gran periodista y persona. 

Unknown-10.jpeg

Diversas imágenes compartidas durante el mensaje mostraban algunos de los momentos vividos por la regiomontana, al trabajar en el programa más de un año en 2014. Débora se unión al equipo de Hechos AM para compartir el pronóstico del tiempo. 

Al compartir este mensaje, describieron a Débora Estrella como una mujer trabajadora, disciplinada y profesional.

"Estoy segura que donde sea que te encuentres estás alegrando a todos con esa sonrisa. La sonrisa más bonita de toda la televisión" exclamó Linet Puente.

También enviaron las condolencias a su familia, amigos y todas las personas cercanas a la conductora.

"Aquí estaría en esta sala con nosotros. Y desde aquí, todo nuestro cariño a su familia, su hermano [...] Tan joven, tan bella por dentro y por fuera." exclamó Jorge Zarza.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_21_at_10_25_39_PM_2_67bccfe0e0
Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo
EH_FALLECIMIENTO_9ba0143f3c
Así recordamos a Débora Estrella; su inicio fue en Azteca Noreste
AP_25258372705525_a1d596a8b7
Nvidia invertirá 5,000 millones de dólares en Intel
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_21_at_10_25_39_PM_2_67bccfe0e0
Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo
Whats_App_Image_2025_09_21_at_11_57_09_PM_d19b1c1d1c
‘Se comen’ alimentos 40% del gasto en los hogares
Whats_App_Image_2025_09_22_at_12_04_28_AM_d332600432
NL y Texas alistan electro ruta de transporte de carga
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_FALLECIMIENTO_9ba0143f3c
Así recordamos a Débora Estrella; su inicio fue en Azteca Noreste
publicidad
×