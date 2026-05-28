Catean oficinas en plaza Distrito Armida en San Pedro

Un operativo federal se registró este jueves en oficinas ubicadas dentro de la plaza Distrito Armida, en el municipio de San Pedro Garza García, donde autoridades ingresaron a varios inmuebles como parte de una diligencia ministerial.

Los hechos ocurrieron en el complejo localizado sobre la calle Circuito Frida Kahlo, en su cruce con la avenida Rufino Tamayo, zona que fue parcialmente acordonada para permitir el desarrollo de las acciones oficiales.

En el lugar se observó la presencia de elementos de la Guardia Nacional, quienes mantienen custodiados los accesos principales del inmueble y restringen el paso de personas ajenas al operativo, mientras se lleva a cabo la revisión al interior de las oficinas.

De acuerdo con información preliminar, los agentes ingresaron a los espacios en busca de indicios que permitan esclarecer hechos relacionados con una investigación federal.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado a qué carpeta de investigación corresponde el cateo ni los posibles delitos que se indagan.

Durante varias horas se ha mantenido el despliegue operativo en la zona, sin que se reporten personas detenidas o aseguramientos oficiales hasta el cierre de esta información.

Se espera que en las próximas horas las autoridades federales emitan un comunicado para ampliar detalles sobre los resultados del cateo y el avance de la investigación.

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