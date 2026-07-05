Detienen a conductor ebrio tras fatal accidente en Matamoros

De acuerdo con las autoridades, el detenido no pudo explicar lo ocurrido debido a su condición, señalando que no recuerda los hechos

Un trágico accidente registrado la mañana de este domingo en la Zona Centro de Matamoros dejó como saldo dos personas sin vida, identificadas como madre e hijo: Raquel Ramírez, de 72 años, y Jonathan Vigil, de 31.

El accidente ocurrió en el cruce de la calle 8 y González

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 8 y González, donde, de acuerdo con los primeros reportes, una camioneta de color blanco ignoró la luz roja del semáforo e impactó de manera violenta el vehículo en el que viajaban las víctimas, provocando su muerte inmediata.

Tras el accidente, el conductor responsable huyó del lugar a toda velocidad; sin embargo, fue detenido por elementos de Tránsito y Vialidad en la calle Sexta y Juventino Rosas. El sujeto fue identificado como Ricardo Vázquez, de oficio transportista, quien se encontraba en estado de ebriedad al momento de su captura.

De acuerdo con las autoridades, el detenido no pudo explicar lo ocurrido debido a su condición, señalando que no recuerda los hechos. Posteriormente, fue trasladado a la barandilla municipal, mientras que la camioneta blanca involucrada fue asegurada y llevada al corralón.

Las autoridades continúan con las investigaciones

En el lugar del accidente, familiares de las víctimas acudieron para su identificación, mientras la zona permaneció acordonada para realizar las diligencias correspondientes. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades.