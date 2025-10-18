Homenajea San Pedro con mural a mujeres sobrevivientes de cáncer 

El municipio de San Pedro a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Calidad de Vida y su Dirección de Salud inauguró el mural "Por la Vida" como parte de las actividades de la Semana Rosa de prevención del cáncer de mama.

La obra rinde un emotivo homenaje a mujeres que han superado esta enfermedad y busca crear conciencia sobre la vital importancia de la detección temprana.

El mural, plasmado en los rostros de mujeres sampetrinas sobrevivientes, se ubica estratégicamente a espaldas del consultorio médico de la colonia Villas del Obispo convirtiéndose en un símbolo permanente de fortaleza y esperanza.

La obra de arte comunitario fue diseñada y dirigida por la maestra del CEDIM, Daniela Chavarría, y cobró vida gracias al esfuerzo de un grupo de ocho voluntarios que invirtieron más de 30 horas de trabajo durante casi cuatro semanas, contando con el apoyo de la empresa de pinturas.

Erika Treviño, directora de Salud Pública y responsable del proyecto, invitó a la comunidad a visitar el mural y a reflexionar sobre la lucha diaria que enfrentan muchas mujeres.

Por su parte, Sofía Alanís, directora de Movilidad Social y coordinadora del voluntariado, expresó su gratitud a las mujeres que inspiraron el mural.

"Hoy inauguramos este mural que representa testimonios de fortaleza, esperanza y amor por la vida", dijo Alanís.

También destacó que el mural no solo honra a quienes han superado el cáncer de mama y a quienes siguen luchando, sino también a quienes acompañan a las pacientes.

De acuerdo con las autoridades, el mural "Por la Vida" se erige como un recordatorio visual de que la detección temprana salva vidas, y de que la empatía y la solidaridad son pilares fundamentales en el tratamiento de esta enfermedad.

