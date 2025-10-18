Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T144146_080_44c630fbf4
Nuevo León

Homenajea San Pedro con mural a mujeres sobrevivientes de cáncer 

La obra de arte comunitario fue diseñada y dirigida por la maestra del CEDIM, Daniela Chavarría, y cobró vida gracias al esfuerzo de de ocho voluntarios

  • 18
  • Octubre
    2025

El municipio de San Pedro a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Calidad de Vida y su Dirección de Salud inauguró el mural "Por la Vida" como parte de las actividades de la Semana Rosa de prevención del cáncer de mama. 

La obra rinde un emotivo homenaje a mujeres que han superado esta enfermedad y busca crear conciencia sobre la vital importancia de la detección temprana.

El mural, plasmado en los rostros de mujeres sampetrinas sobrevivientes, se ubica estratégicamente a espaldas del consultorio médico de la colonia Villas del Obispo convirtiéndose en un símbolo permanente de fortaleza y esperanza.

WhatsApp Image 2025-10-18 at 2.33.31 PM (1).jpeg

La obra de arte comunitario fue diseñada y dirigida por la maestra del CEDIM, Daniela Chavarría, y cobró vida gracias al esfuerzo de un grupo de ocho voluntarios que invirtieron más de 30 horas de trabajo durante casi cuatro semanas, contando con el apoyo de la empresa de pinturas.

Erika Treviño, directora de Salud Pública y responsable del proyecto, invitó a la comunidad a visitar el mural y a reflexionar sobre la lucha diaria que enfrentan muchas mujeres.

Por su parte, Sofía Alanís, directora de Movilidad Social y coordinadora del voluntariado, expresó su gratitud a las mujeres que inspiraron el mural.

EH UNA FOTO - 2025-10-18T144146.080.png

"Hoy inauguramos este mural que representa testimonios de fortaleza, esperanza y amor por la vida", dijo Alanís.

También destacó que el mural no solo honra a quienes han superado el cáncer de mama y a quienes siguen luchando, sino también a quienes acompañan a las pacientes.

De acuerdo con las autoridades, el mural "Por la Vida" se erige como un recordatorio visual de que la detección temprana salva vidas, y de que la empatía y la solidaridad son pilares fundamentales en el tratamiento de esta enfermedad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_19_T135324_017_34a9733cc8
Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama; unidas ante lucha
77d31d47_95af_41f9_ae8e_cd1ea304f17b_126ce27ae2
Buscan reforzar justicia cívica contra la violencia
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T103414_946_518cf87e88
Aumentan emergencias y accidentes en Reynosa este fin de semana
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_19_T141233_120_bac8078883
Sigma recibe el distintivo 'Hecho en Nuevo León'
G3p_K8_3_W0_AEO_728_84d3b690a8
Detienen en Chiapas a seis miembros del Cártel de Sinaloa
EWV_4ff3893f01
Aseguran 203 paquetes de droga en aeródromo de Tapachula
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T150453_378_0c3074bb88
Anuncia Samuel que eliminará cobro de caseta al Aeropuerto
evw_0ffc34d10e
Nuevo León reconoce y apoya a operadores del transporte público
nl_chocones_d6e8970c40
Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia
publicidad
×