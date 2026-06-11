Cemex conmemora 120 años 'jugando' en equipo

Una megamanta instalada en el corporativo de Cemex sobre avenida Constitución celebra 120 años de historia junto a quienes construyen el país todos los días. La ilustración reconoce a quienes han acompañado este recorrido y cuyo esfuerzo, pasión y compromiso han sido clave para obtener triunfos dentro y fuera de la cancha de la construcción.

Este año, Cemex conmemora 120 años de trayectoria con iniciativas que destacan el impacto de las personas que han formado parte de su historia.

Clientes, colaboradores, comunidades y aliados estratégicos han contribuido a consolidar una empresa con presencia global y raíces profundas en México.

Bajo el mensaje “120 años construyendo historias juntos”, la compañía reconoce el trabajo colectivo que ha impulsado proyectos de infraestructura, vivienda y desarrollo urbano alrededor del mundo. Como en los grandes equipos, cada logro es resultado del talento, compromiso y esfuerzo de quienes juegan en distintas posiciones para alcanzar un mismo objetivo.

La megamanta forma parte de esta celebración y rinde homenaje a quienes, desde distintos frentes, continúan construyendo el futuro.

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