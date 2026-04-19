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Nuevo León

Juárez rinde homenaje a policía caído en cumplimiento de su deber

El Gobierno Municipal de Juárez reiteró que se dará seguimiento puntual a las investigaciones y que se continuará fortaleciendo la seguridad de los elementos

  • 19
  • Abril
    2026

El Gobierno Municipal de Juárez realizó un homenaje póstumo al Policía Tercero César Jiovani Alanís Fabián, elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien perdió la vida mientras atendía un hecho durante la madrugada del sábado en el municipio.

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la corporación municipal, con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes de distintas corporaciones de seguridad, quienes se congregaron para reconocer la trayectoria y servicio del elemento caído.

Reconocen trayectoria y vocación de servicio

Durante el acto, la presidenta municipal Mónica Oyervides Acosta destacó el desempeño del oficial, subrayando su labor dentro del área de análisis e investigación, así como su compromiso con la seguridad de la ciudadanía.

La edil expresó que el elemento se distinguió por su disciplina y profesionalismo, y aseguró que su labor dejó huella dentro de la corporación, al tiempo que reiteró el respaldo institucional hacia su familia.

Asimismo, manifestó su solidaridad con la esposa e hijos del policía, a quienes aseguró que el municipio brindará acompañamiento y apoyo, al tiempo que condenó los hechos en los que perdió la vida y afirmó que se dará seguimiento para que no queden sin castigo.

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Autoridades reiteran compromiso de justicia

En el homenaje también participó el secretario de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Félix Arratia Cruz, quien reconoció la labor de los cuerpos de seguridad y reiteró el compromiso del Gobierno estatal para respaldar a los elementos en el desempeño de sus funciones.

El funcionario señaló que se mantendrá la coordinación con el municipio y las instancias correspondientes para contribuir en las investigaciones y garantizar que se haga justicia en este caso.

Durante la ceremonia se realizaron guardias de honor encabezadas por autoridades municipales y estatales, con la participación de corporaciones como Guardia Nacional, Fuerza Civil, Ejército Mexicano, Policía Ministerial, así como policías municipales de distintas localidades de Nuevo León.

César Jiovani Alanís Fabián ingresó a la corporación en junio de 2022, donde se desempeñó con disciplina y capacidad técnica en tareas de seguridad. El 20 de marzo de 2026 fue promovido al grado de Policía III, como reconocimiento a su desempeño dentro de la institución.

El Gobierno Municipal de Juárez reiteró que se dará seguimiento puntual a las investigaciones y que se continuará fortaleciendo la seguridad de los elementos, al tiempo que se honra la memoria de quienes pierden la vida en el cumplimiento de su deber.

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