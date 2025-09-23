Homenajean a Mauricio con silencio y aplausos en Escobedo

A modo de homenaje, autoridades del municipio de Escobedo guardaron esta mañana un minuto de silencio y luego brindaron un minuto de aplausos, en memoria de Mauricio Fernández Garza.

Tras darse a conocer el fallecimiento del cuatro veces alcalde de San Pedro, empresario y promotor del arte, el presidente municipal de Escobedo, Andrés Mijes, dedicó este reconocimiento al político panista, quien falleció a los 75 años de edad.

Al iniciar un evento de entrega de armas no letales en el Palacio Municipal de Escobedo, Mijes Llovera pidió a los policías y a las demás autoridades del Ayuntamiento ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

El presidente municipal de Morena, quien dirige la Mesa Metropolitana de Alcaldes, destacó la personalidad de Fernández Garza.

Luego, les solicitó brindarle al alcalde sampetrino un minuto de aplausos.

El edil de Escobedo reconoció el legado que deja el panista.

