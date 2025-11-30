Cerrar X
Nuevo León

Homenajean a porrista, víctima mortal de explosión en Pesquería

Monterrey Football League homenajeó a Ingrid Dannai, porrista de Titanes, con globos blancos previo a la final tras su muerte en la explosión de Pesquería

  • 30
  • Noviembre
    2025

Soltando globos blancos al cielo desde la cancha donde animaba, la Monterrey Football League recordó a Ingrid Dannai, la joven porrista de 15 años que murió por la explosión de pirotecnia almacenada en una casa de Pesquería.

El homenaje se hizo previo a la final que disputó Titanes de Apodaca, equipo al que pertenecía la menor.

“Hoy el cielo brilla un poco más porque una gran porrista ha levantado su última rutina hacia lo más alto.

“Aunque su partida nos duele profundamente, su luz; su alegría; y su espíritu nunca se apagarán, pues ella vivirá en cada recuerdo y cada salto”, dijo Jesús Carrera, presidente de la Liga.

La joven fue recordada por su espíritu deportivo, y en el homenaje no solo participaron sus compañeros sino también equipos rivales.

c1a00a43-9d5f-4e93-8a70-841bda3b04d4.jfif

“A todos nos ha afectado mucho en cuestión emocional porque ella se caracterizaba por ser una niña muy contenta, siempre tenía una sonrisa en su carita.

“Nos duele su partida y siempre la vamos a recordar con mucho cariño”, compartió Jenny Magallanes.

En ese sentido, los equipos enviaron  un mensaje de solidaridad a los deudos y víctimas de la explosión.

“Estamos para apoyar a la familia, porque al final de cuentas aquí en la liga todos somos una sola familia”, destacó Verónica de León, vicepresidenta de la MFL.

Ingrid Dannai murió junto con su padre Pedro Oziel Macías en el domicilio donde se encontraban la pirotecnia, en la colonia Los Olmos.

La tragedia, ocurrida el viernes, dejó además a otras dos personas sin vida.


