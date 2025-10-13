Cerrar X
Nuevo León

Honra Escobedo a sobrevivientes de cáncer de mama

El evento, encabezado por el alcalde Andrés Mijes, rindió homenaje a estas 'guerreras' en un acto que se convierte en un símbolo de lucha y esperanza

  • 13
  • Octubre
    2025

Con una emotiva ceremonia de reconocimiento a la vida en Casa en Rosa del DIF Escobedo, el municipio honró a las mujeres que superaron el cáncer de mama.

El evento, encabezado por el alcalde Andrés Mijes, rindió homenaje a estas "guerreras" en un acto que se convierte en un símbolo de resistencia, lucha y esperanza.

Sanjuana Fraga, María Rangel, Blanca Salas y Lara Rendón, las cuatro sobrevivientes, fueron las protagonistas al desfilar y develar sus retratos, mostrando con orgullo rostros llenos de vida y fortaleza.

Entre aplausos y lágrimas, las mujeres tocaron la Campana de la Vida, un gesto significativo que marca el final de su tratamiento y el inicio de una nueva etapa, marcada por la gratitud y la alegría.

En su mensaje, el alcalde reafirmó el compromiso del municipio con el bienestar humano como esencia de la 4T Norteña.

"Cuando en uno de nuestros municipios una mujer recibe atención, esperanza o acompañamiento, toda la metrópoli se fortalece, porque estar del lado de las mujeres cuando eso salva vidas, es cuidar el corazón social de Nuevo León", expresó el edil.

"Ustedes son la prueba de que la vida siempre puede más. Su ejemplo nos inspira a todos a cuidar, prevenir y acompañar”, agregó Mijes, destacando la importancia de la campaña de concientización sobre el cáncer de mama.

El munícipe enfatizó que Casa en Rosa es mucho más que un edificio; es un refugio emocional, físico y psicológico que brinda atención integral, acompañamiento profesional y, sobre todo, esperanza a mujeres que enfrentan esta enfermedad.

Con estas acciones, informaron, Escobedo reafirma su compromiso de ate


