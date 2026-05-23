Andrés Mijes honra legado de Mariano Escobedo en CDMX

El alcalde Andrés Mijes Llovera llevó el Bicentenario de Mariano Escobedo al corazón histórico de la Ciudad de México con una jornada cargada de memoria, solemnidad y proyección pública. El edil encabezó una guardia de honor ante la tumba del general nuevoleonés en la Rotonda de las Personas Ilustres, ubicada en el Panteón Civil de Dolores, y cerró el ciclo conmemorativo con la presentación de la obra Un general a la sombra, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

La fecha no fue casual. La ceremonia se realizó este viernes 22 de mayo, fecha del aniversario luctuoso de Mariano Escobedo, cuyos restos reposan al poniente de la capital del país, en uno de los espacios reservados para las figuras que marcaron la historia nacional. Hasta ahí llegó Mijes con el Cabildo, autoridades de la Secretaría de Gobernación, invitados especiales y descendientes del militar, entre ellos el tataranieto del general.

“Hoy venimos a hacer una guardia de honor aquí en su tumba, en la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón Dolores, aquí en la Ciudad de México, porque hoy precisamente se celebra un aniversario de su fallecimiento”, explicó el alcalde al subrayar que la ceremonia forma parte de las actividades del Bicentenario del natalicio del héroe liberal.

Con esta jornada, Mijes colocó al municipio que gobierna en una escena de alcance nacional. No se trató únicamente de recordar al personaje que da nombre a la ciudad nuevoleonesa, sino de llevar su legado al lugar donde descansa su memoria histórica y convertir el homenaje en un acto de identidad, respeto institucional y reivindicación pública.

Mariano Escobedo y su papel en la historia de México

Mariano Escobedo fue uno de los militares decisivos del siglo XIX mexicano. Su vida quedó ligada a la defensa de la República, a la lucha contra la intervención francesa y al proyecto liberal encabezado por Benito Juárez. Después de su papel en la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, fue nombrado jefe del Ejército Republicano del Norte y, para 1866, ya había logrado expulsar a los franceses de los estados del noroeste de México.

Para Mijes, la figura del general representa algo más que una estatua, una fecha o un nombre en la historia. Es un ejemplo de servicio público sin estridencias, de entrega a la patria y de responsabilidad frente al país.

“Primero que nada, motivo de orgullo, de satisfacción y un ejemplo a seguir, de que cuando se quiere a la patria se sirve sin ninguna restricción”, expresó el alcalde.

El edil sostuvo que servir a México no requiere protagonismos ni poses, sino seriedad y responsabilidad. En su lectura, Mariano Escobedo encarna esa forma de entrega pública que no busca reflectores, sino resultados para la nación.

“Cuando se quiere a la patria se sirve sin aspavientos, sin buscar llamar la atención y tratar de ser superestrella, rockstar. Cuando se sirve a la patria se sirve con seriedad, con responsabilidad y sobre todo buscando siempre el bien de todos los mexicanos”, afirmó.

Presentan obra sobre la vida del general nuevoleonés

La guardia de honor fue solo el primer momento de una jornada diseñada para cerrar con fuerza el ciclo conmemorativo de los 200 años del nacimiento del general. Por la noche, la memoria histórica se trasladó al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en el Centro Histórico, con la función de gala de Un general a la sombra, obra teatral sobre la vida y trayectoria militar de Mariano Escobedo, escrita y dirigida por Hernán Galindo y protagonizada por el primer actor Rodrigo Murray.

Mijes explicó que la puesta en escena busca acercar al general a las nuevas generaciones a través de una narración que mezcla historia, memoria familiar y lenguaje contemporáneo. La obra presenta la vida de Mariano Escobedo narrada por su tataranieta, quien lo trae a la época actual mediante la inteligencia artificial para dialogar con él sobre su infancia, su adolescencia, sus batallas, sus amores, sus triunfos, sus derrotas y los episodios que marcaron su vida.

“Vamos a ver la historia del general Escobedo narrada por su tataranieta, que lo trae a la época actual a través de la inteligencia artificial y empieza a platicar y dialogar con él sobre su vida”, detalló el alcalde.

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