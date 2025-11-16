Cerrar X
nl_icv_cc5870d286
Nuevo León

ICV suspenderá operaciones este lunes por día de asueto

La dependencia anunció la suspensión temporal de labores e invitó a la ciudadanía a utilizar su portal oficial, icvnl.gob.mx, para realizar los trámites

  • 16
  • Noviembre
    2025

El Instituto de Control Vehicular (ICV) informó que todas sus delegaciones y módulos de revisión física permanecerán cerrados este lunes 17 de noviembre debido al día de asueto por el aniversario de la Revolución Mexicana.

A través de sus redes sociales, la dependencia estatal anunció la suspensión temporal de labores e invitó a la ciudadanía a utilizar su portal oficial, icvnl.gob.mx, para realizar los trámites disponibles de manera virtual.

“Mañana lunes 17 de noviembre nuestras delegaciones y módulos de revisión física suspenderán sus operaciones, reanudando el servicio presencial el martes. Te invitamos a utilizar nuestro portal, icvnl.gob.mx, para trámites disponibles en línea”, señaló el ICV. 

Entre los servicios que pueden gestionarse en línea se encuentran la certificación de licencias, la consulta y pago de refrendo, la renovación de licencias y la certificación de pagos estatales.

IMG_0475.jpeg


