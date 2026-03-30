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Nuevo León

Anuncia el ICV horarios especiales por Semana Santa

Para quienes deseen aprovechar el periodo vacacional, el instituto recordó que su portal oficial estará disponible las 24 horas del día para realizar trámites.

  • 30
  • Marzo
    2026

Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, el Instituto de Control Vehicular (ICV) informó que realizará ajustes en sus horarios de atención presencial del 1 al 10 de abril, con el fin de mantener la atención a la ciudadanía durante estos días.

A través de un comunicado, el organismo detalló que, aunque algunas oficinas físicas suspenderán actividades en días santos, la plataforma digital continuará operando con normalidad.

¿Cómo quedarán los horarios del ICV?

La modificación en la jornada laboral será de la siguiente manera:

Miércoles 1 de abril: 8:00 a 14:00 horas
Jueves 2 al sábado 4 de abril: Cerrado
Lunes 6 al viernes 10 de abril: 8:00 a 14:00 horas

Retorno a la operación normal

El ICV precisó que el sábado 11 de abril se retomará el horario habitual de fin de semana, de 7:00 a 14:00 horas, exclusivamente en las delegaciones de Pabellón Ciudadano y Plazas Outlet.

A partir del lunes 13 de abril, todas las oficinas operarán en su horario regular de 7:00 a 16:00 horas.

Trámites digitales disponibles

Para quienes deseen aprovechar el periodo vacacional, el instituto recordó que su portal oficial estará disponible las 24 horas del día para realizar diversos trámites.

Entre los servicios disponibles se encuentran el pago de refrendo vehicular, renovación de licencia de conducir, expedición de certificaciones, inscripción de vehículos foráneos y solicitud de placas para personas con discapacidad.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a planificar sus trámites y considerar estas opciones digitales para evitar contratiempos durante la temporada.


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