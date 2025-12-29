Anuncia ICV que por fin de año sólo habrá trámites en línea

El Instituto de Control Vehicular (ICV) informó que, con motivo del cierre de año y el inicio del ciclo 2026, sus delegaciones físicas permanecerán cerradas durante este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero.

La dependencia estatal detalló que la suspensión de actividades presenciales responde a la necesidad de realizar actualizaciones en los sistemas informáticos, levantamiento de inventarios y cortes de información indispensables para la transición administrativa al nuevo año.

A pesar del cierre de las oficinas, el ICV recordó a la ciudadanía que el portal oficial estará operando con normalidad. Los contribuyentes podrán realizar diversos trámites en línea como:

Pago de refrendo: Consulta y liquidación de adeudos.

Renovación de licencia de conducir: Proceso digital para conductores vigentes.

Pre-registro de vehículos foráneos: Alta de unidades procedentes de otros estados.

Certificaciones: Obtención de documentos de pagos y licencias.

Horarios de reapertura

La atención presencial en todas las delegaciones del organismo se retomará el viernes 2 de enero en sus horarios habituales:

Lunes a viernes: 7:00 a 16:00 horas.

Sábados: 7:00 a 14:00 horas (Únicamente en las sucursales de Pabellón Ciudadano y Plazas Outlet).

El ICV mantiene su sede principal en Escobedo 333, Piso 8, Colonia Centro, en Monterrey. Para más información, los usuarios pueden comunicarse al teléfono 81 2033 2513 o visitar el sitio web oficial: www.icvnl.gob.mx.

