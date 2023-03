Iluminan de morado el Palacio de Gobierno por el 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer el Palacio de Gobierno fue iluminado ante la presencia del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, de Amar a Nuevo León.

El mandatario estatal señaló que continuarán trabajando desde todas las áreas de Gobierno para prevenir la violencia, para atenderla y para castigarla con todo el peso de la ley.

También indicó que la violencia contra la mujer existe en todo el mundo y lo primero es reconocerlo.

'Esto no se trata de cantidades. Una sola mujer maltratada, una sola niña violentada, una sola mujer desaparecida, una sola mujer asesinada; una sola es demasiado y no podemos tolerarlo, no podemos permitirlo y todos tenemos que entrarle a detenerlo', agregó.