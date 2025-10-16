Implementa San Pedro sensores para medir calidad del aire

Para medir la calidad del aire en zonas específicas del municipio, San Pedro implementó sensores en distintos puntos de su territorio, cuyos resultados podrán consultarse en la plataforma del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCAMM) o en el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA).

Estos sensores, además, cuentan con un sistema visual de colores: verde, amarillo o rojo que permite a las personas conocer de manera inmediata la calidad del aire en el sitio donde se encuentran, sin necesidad de ingresar a las plataformas digitales.

“El sistema de medición del estado es bueno, pero no te permite tener una medición clara en espacios muy específicos. Si tú te metes a Airenl vas a encontrar que el municipio de San Pedro está en amarillo, verde o rojo, pero no te permite medir cómo está Plaza Fátima o la rotonda de los Duendes”, explicó Luis Susarrey, secretario general del Ayuntamiento.

Actualmente, el municipio cuenta con 16 sensores ya instalados en diferentes instalaciones públicas municipales, mientras que entre cinco y diez más están próximos a colocarse en otros espacios municipales.

Asimismo, se ofrece la posibilidad de “adoptar un sensor” de forma gratuita, permitiendo a la ciudadanía participar directamente en la medición del aire.

En total, existen alrededor de 25 sensores disponibles para adopción, los cuales pueden instalarse cumpliendo con algunos requisitos:

* Colocarse en exteriores, a una altura mínima de dos metros sobre el nivel del piso.

* No tener obstrucciones cercanas que impidan la lectura correcta.

* Contar con conexión eléctrica y red WiFi.

* Evitar fuentes de contaminación directa que alteren los resultados.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a la Dirección de Medio Ambiente del municipio al teléfono 81 8988 1167.





