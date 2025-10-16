Cerrar X
712fc932_1418_4fb9_b959_9acdaebc6642_a1850da752
Nuevo León

Implementa San Pedro sensores para medir calidad del aire

Estos sensores permiten conocer de manera inmediata la calidad del aire en el sitio donde se encuentran, sin necesidad de ingresar a las plataformas digitales

  • 16
  • Octubre
    2025

Para medir la calidad del aire en zonas específicas del municipio, San Pedro implementó sensores en distintos puntos de su territorio, cuyos resultados podrán consultarse en la plataforma del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCAMM) o en el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA).

Estos sensores, además, cuentan con un sistema visual de colores: verde, amarillo o rojo que permite a las personas conocer de manera inmediata la calidad del aire en el sitio donde se encuentran, sin necesidad de ingresar a las plataformas digitales.

“El sistema de medición del estado es bueno, pero no te permite tener una medición clara en espacios muy específicos. Si tú te metes a Airenl vas a encontrar que el municipio de San Pedro está en amarillo, verde o rojo, pero no te permite medir cómo está Plaza Fátima o la rotonda de los Duendes”, explicó Luis Susarrey, secretario general del Ayuntamiento.

e3bc68e4-0b19-4dc1-bf66-294b07374d54.jpg

Actualmente, el municipio cuenta con 16 sensores ya instalados en diferentes instalaciones públicas municipales, mientras que entre cinco y diez más están próximos a colocarse en otros espacios municipales. 

Asimismo, se ofrece la posibilidad de “adoptar un sensor” de forma gratuita, permitiendo a la ciudadanía participar directamente en la medición del aire.

En total, existen alrededor de 25 sensores disponibles para adopción, los cuales pueden instalarse cumpliendo con algunos requisitos:

* Colocarse en exteriores, a una altura mínima de dos metros sobre el nivel del piso.
* No tener obstrucciones cercanas que impidan la lectura correcta.
* Contar con conexión eléctrica y red WiFi.
* Evitar fuentes de contaminación directa que alteren los resultados.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a la Dirección de Medio Ambiente del municipio al teléfono 81 8988 1167.

cd33574e-a2ce-4339-9aec-a2113966446e.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T093838_931_4a02ecf2e3
Por el medio ambiente de NL, trabajamos en tiempo y forma: García
b5aea029_8394_4eed_aa34_7c32ab9718bb_3cd4eab560
San Pedro se une al OCCAMM para mejorar calidad del aire
24664d6a_5cea_4359_aed0_c66d3a0a4489_4fef958c0f
Nuevo Poder Judicial de Tamaulipas rinde protesta
publicidad

Últimas Noticias

estadio_xolos_mundial_96c164d3ff
Estadio de Xolos será Centro de Entrenamiento rumbo al Mundial
arqueologos_e4fcd9d0e5
Hallan fortaleza prehistórica de más de 6,000 años de antigüedad
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T142203_523_007d775244
Invitan al Pabellón DIF Tamaulipas instalado en la Feria
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×