Implementa San Pedro protocolo contra el acoso

El ayuntamiento de San Pedro implementó en 10 establecimientos el protocolo “San Pedro Libre de Acoso” para atender y prevenir casos de acoso.

La primera etapa de esta acción consistió en acudir a centros nocturnos, restaurantes y espacios de entretenimiento, para capacitar al personal y que sepan de qué manera actuar ante este tipo de hechos.

Dichos cursos fueron implementados por la dirección de Prevención Social de la Violencia, ahí mismo se dieron a conocer los teléfonos de denuncia como parte del protocolo para dar aviso a las autoridades.

Este jueves, durante la presentación del programa “San Pedro Libre de Acoso”, el secretario de Seguridad Pública de San Pedro, José Luis Kuri, destacó que las mujeres deben sentirse seguras en todo momento.

Con esta consigna el Kuri, agregó que las autoridades municipales estarán disponibles las 24 horas todos los días de la semana y que San Pedro tiene tolerancia cero contra actos que atenten contra las mujeres.

"El hacer una prevención directa, en este caso con estos programas, para que la mujer no se sienta violentada y se sienta segura. Siempre lo hemos dicho, vamos cero tolerancia en el municipio de San Pedro en contra de los actos que quieran atentar en contra de la mujer, aquí en San Pedro, no lo vamos a tolerar",

"Que la mujer aquí en San Pedro se sienta segura con las autoridades, están 24 horas los 7 días para atender cualquier denuncia", señaló el secretario.

Al evento también asistió el secretario ejecutivo del ayuntamiento, Juan Pablo Castuera, y la directora de Prevención de la Violencia, Dulce Morales, esta última destacó la importancia de promover la denuncia a través de este tipo de programas.

"(Queremos) promover una cultura de prevención y denuncia; muchas veces se presentan este tipo de acosos o de violencia y la gente no denuncia, no sabe a dónde, tiene miedo, muchas veces pensamos que hacer una denuncia va a hacer que ocurra algo más en donde podamos afectar a alguien y no, muchas veces la denuncia también es para dar una orientación, para apoyarlos en el momento y reaccionar de una manera más efectiva. Entonces esto es lo que buscamos con estos protocolos de actuación", añadió Morales.

